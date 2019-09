Je to zločin a ostuda. Kalousek nenechal na Babišovi nit suchou. pak promluvil o důchodcích

„Po 6 letech růstu mít stále deficit je ostuda. Deficit rozpočtu bych odpustil, kdyby se část výdajů věnovalo na eliminaci budoucích rizik a kdyby tady byla dostatečná investiční aktivita státu, která opravdu tu zemi modernizuje a snaží se, aby byla postupně konkurence schopná. Bohužel ani jedno z toho není pravda. “ řekl Miroslav Kalousek v úvodu rozhovoru.

Do budoucnosti jsou podle Kalouska největší rizika v sociální i zdravotní péči. Jak v systému penzijního, tak zdravotního pojištění je bez zásadních reforem systém udržitelný do roku 2030. Vláda ve svých studiích, které posílá do Bruselu přiznává, že tomu je tak. „Naprostým zločinem je, že se riskuje budoucnost všech obyvatel téhle země,“ zdůraznil.

Kalousek kritizuje, že vláda není schopná žádných reformních kroků a nemá na ně politickou odvahu. Také se mu nelíbí, že vláda nesmyslně rozdává na všechny strany, jako například na slevy na jízdném. Pak nezbývá na budoucnost jednak v reformách, ale také v investicích.

Kalousek pracoval na důchodkové reformě a zavedl druhý důchodkový pilíř. Nová vláda reformu zrušila a nepřinesla nic nové. „Je poctivé říct, že žádná důchodová reforma nebude nebolestivá,“ dodal.

Počet seniorů narůstá, takže až za 11 let půjdou lidé do důchodu, jejich životní úroveň se výrazně propadne, protože ekonomicky aktivní spoluobčané nedokážou ufinancovat důchodový systém.

„Pokud se podíváme na demografickou křivku, tak poměr mezi mzdou a průměrným důchodem se bude propadat, už teď životní standart se propadne víc, než se propadl v době krize,“ vysvětluje.

Babišově vládě vyčítá 3 důležité věci. Za prvé, že přijala desítky tisíc dalších úředníku. Za druhé, že růst platů ve státní sféře předběhl růst platů v soukromé sféře. Poslední věc, co kritizuje je plošné přidávání všem státním zaměstnancům o 1 500 korun.