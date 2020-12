Kalousek si nemyslí, že Česku hrozí dlouhé rozpočtové provizorium

Menšinová vláda v posledních letech prosazovala státní rozpočet díky hlasům KSČM, ta však tentokrát trvá na desetimiliardovém škrtu v rozpočtu obrany, což kabinet odmítá. "Já si skutečně myslím, že tentokrát to komunisté asi nepodpoří. Bez ohledu na to se nebojím dlouhého provizoria, protože si myslím, že těch, prosím o uvozovky, poctivých a především odpovědných, kteří to vyhandlují, se najde dost," řekl Kalousek.

Česko se v rozpočtovém provizoriu, kdy není schválen zákon o státním rozpočtu před 1. lednem příslušného roku, ocitlo v letech 1999 a 2000. Podle Kalouska je zásadní rozdíl v tom, zda provizorium spěje k rychlému konci, nebo nikoliv. "Když vláda rozpočet předělá po nějaké dohodě a je vidět většina, která to schválí, tak nemá cenu strašit se čtyř až šestitýdenním provizoriem, to by nemělo žádný zvláštní dopad," řekl.

Pokud by ale byl takový stav dlouhý a bez jasného konce, dopad by byl fatální. "Země v rozpočtovém provizoriu sice funguje, může čerpat své provozní výdaje, ale je zasažena velkou nedůvěrou všech investorů a nemůže čerpat žádné dotace z EU, nemůže se investovat," uvedl. Znásobily by se tak problémy Česka, míní.

Kalousek naprosto vylučuje to, že by rozpočet mohla podpořit TOP 09. Návrh kabinetu ANO a ČSSD se schodkem 320 miliard korun má podle něj s rozpočtem společný jen název. "Své cti dbalý člověk to nemůže nazývat státním rozpočtem," řekl.

Podporu nedá TOP 09 ani daňovému balíčku, který minulý týden upravil Senát. Horní komora nevyhověla požadavku strany na zachování zákona o rozpočtové odpovědnosti. "Z tohoto hlediska selhal Senát úplně stejně jako Sněmovna. Ta senátní verze je jen kosmetická úprava nepřijatelného, těmi kosmetickými změnami se nestalo nic zásadního," uvedl.

Balíček podle něj není ani levicový, ani pravicový. "Je prostě jen populistický. Stejně jako extremismus není levicový, ani pravicový, ale je jen extremismus, tak také rozpočtová neodpovědnost není levicová nebo pravicová," uvedl. Balíček je podle něj také k "uzoufání" nekompetentní. "A zakládá obrovská rizika do budoucnosti, která bychom si mohli odpustit, kdybychom používali hlavu, ale to zřejmě většina Sněmovny nebo Senátu nemá v úmyslu," řekl Kalousek.