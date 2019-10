Kalousek spustil kanonádu. Babiš nebude nadšený

Kalousek rozpočtu vyčítá tři věci mnohem více než deficit. Po šesti letech růstu mít deficit, je podle něj ostuda. Samotný deficit by byl schopný odpustit, kdyby byl rozpočet lépe postavený. „Nejsem schopný odpustit to, že tam není jediná koruna na nezbytné systémové změny v sociálním a zdravotním pojištění. I když vláda ví, že systém je udržitelný jen do roku 2030 a pak se začne řítit do neřešitelných problémů,“ řekl Kalousek v rozhovoru pro ČT24.

Předseda TOP 09 kritizoval, že současná vláda nepředložila žádnou alternativu, jak řešit udržitelnost důchodového systému. „Uteklo 6 let od té doby, co byly naše kroky zrušené, s tím, že vláda předloží alternativu. Nic nepředložili a já nevěřím, že něco smysluplného ještě předloží.,“ dodal.

Druhá věc, kterou Kalousek rozpočtu vyčítá je velmi nízká investiční aktivita. „Vláda se sice bije v prsa, že bude rekordně investovat, ale v poměru k hrubému domácímu produktu tak v příštím roce investuje méně, než jsme investovali my v dobách krize. Bude menší poměr výdajů na vědu a výzkum k poměru HDP než byl za nás v době krize. Daleko víc dáváme na každotýdenní konzum a strašně málo dáváme na budoucnost.“

Podle něj by se platy učitelů mohly zvýšit o 15%. „Nemá to být na úkor investic, má to být na úkor toho, že nemáme mít o deseti tisíce státních zaměstnanců víc. Aby mohly dostat učitelé ne 10% ale 15% je na to potřeba 5 miliard korun. Snadno by jich mohly dostat tím, že nebudeme uplatňovat tu nesmyslnou slevu na jízdné,“ vysvětlil Kalousek.

Třetí věc, kterou vládě vyčítá Kalousek i Nejvyšší kontrolní úřad je, že každým rokem se snižuje odolnost vůči budoucí krizi. „Mandatorní výdaje jsou dlouhodobé závazky, které na sebe vláda bere buď zákonem či smlouvami. Rostou rychleji než rostou příjmy. A v okamžiku, když ty příjmy přestanou růst, odskáčou to všichni, řekl Kalousek.

Nejvyšší kontrolní úřad letos v září uvedl, že pokud přijde recese, může být státu hůře než před deseti lety.

Odsuzuje návrh ČSSD na zřízení bankovní daně. „Banky by ji pak promítly do svých produktů pro lidi i firmy. Firmy by to pak promítly do mezd svých zaměstnanců,“ tvrdil Kalousek, který to přirovnal k mafiánskému vymáhaní výpalného.

Za nejpřijatelnější považuje zavedení digitální daně a také nemá problém se zvýšením spotřební daně. Za podmínky, že by se jiná daň snížila tak, aby celkové daňové zatížení zůstalo přinejhorším stejné.