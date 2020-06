Kalousek: Výsledný schodek rozpočtu by mohl být jiný, než navrhla vláda

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Schválený schodek letošního rozpočtu by mohl být i jiný, než je vládou navržených 500 miliard korun. Mohlo by se to stát v důsledku toho, že Sněmovna projednává aktuální vládní novelu státního rozpočtu jako běžný zákon, a nikoli podle zvláštních ustanovení jednacího řádu pro projednávání státního rozpočtu. Poslanci by mohli podávat pozměňovací návrhy, u nichž by nebyl uveden zdroj peněz, a schodek tak změnit.