Kampaň ČSSD nezabrala, Hamáček přesto chválí Haška. Povšík dá funkci k dispozici

Krajskou konferenci chce Povšík svolat, až to dovolí epidemická situace. "Nebudu rezignovat, ale dám funkci k dispozici," řekl dnes ČTK. Představitelé okresních organizací, s nimiž mluvil, si podle něj jeho rezignaci nepřejí. "Ale tu funkci k dispozici dám a v tajném hlasování se rozhodne, jestli Středočeši chtějí, abych dál vedl jejich organizaci," uvedl Povšík.

O špatném volebním výsledku ČSSD podle něj rozhodly okresy Praha-východ a Praha-západ, kde se volí podobně jako v hlavním městě. "Respektujeme to, bereme to s pokorou. Budeme výsledky analyzovat a určitě je to impulz, abychom jako sociální demokraté změnili náš styl práce a přemýšleli, jak se dostat blíž k lidem," dodal Povšík.

Zároveň se kriticky vyjádřil o dosavadních členech klubu ČSSD na krajském zastupitelstvu, podle něj se vzdálili normálním lidem v regionu, málo s nimi komunikovali a příliš se nezajímali o jejich problémy.

Předseda ČSSD Jan Hamáček je spokojený s kampaní, kterou před krajskými a senátními volbami pro sociální demokraty řídil někdejší hejtman a exministr zemědělství Michal Hašek.

"ČSSD se vrací ke svým bývalým voličům, nezmizeli," konstatoval Hašek, který se se sociálními demokraty rozešel v době vedení Bohuslava Sobotky. Podotkl, že voliče chce přesvědčovat levicovou politikou. "Budu připraven pomoci v kampani do Poslanecké sněmovny," uvedl politik s přízní prezidenta Miloše Zemana.

Kampaň Hamáček zhodnotil jako modernější a zahrnující různé přístupy. Výsledky podle něj ukázaly, že ČSSD je schopna vítězit tam, kde má úspěšné politiky, zmínil například exministra Radko Martínka či bývalou ministryni Miladu Emmerovou, kteří v krajských volbách uspěli. Jako životaschopný se pak podle něj ukázal koncept otevřených kandidátek. "Obecně se musíme poučit, pokud máme úspěšné politiky, tak je prostě nasaďme," konstatoval Hamáček.

Před sněmovními volbami se chce Hamáček soustředit na severní Čechy, kde ČSSD ztrácí. Po sporech v Ústeckém kraji došlo podle něj na jeho slova, když varoval před přeskládáním kandidátů. Pro sněmovní volby je tam podle něj důležité najít silnou osobnost, která bude schopna kandidátku důvěryhodně vést.