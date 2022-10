Kandidáti na prezidenta by vyměnili osazenstvo Hradu i odborníky

"S novým prezidentem přichází nový tým, jak široký a do jaké hloubky se řeší až po zvolení," uvedl odborový předák Josef Středula. Dodal, že Pražský hrad by chtěl co nejdříve otevřít, a to nejen fyzicky, ale i myšlenkově. "Aby byl místem, kde se lidé setkávají a vyměňují si zkušenosti," doplnil.

Senátor Marek Hilšer by po nástupu na Hrad okamžitě odvolal vedoucího kanceláře Vratislava Mynáře. Jeho působení v této funkci bez bezpečnostní prověrky je podle Hilšera v rozporu se zákonem. Úkolem nového kancléře nebo nové kancléřky by byly další kroky týkající se zaměstnanců a fungování podřízených organizací, uvedl. Požadoval by provedení auditu v Kanceláři prezidenta republiky i v Lesní správě Lány. "Aby se vyšetřila podezření z netransparentního hospodaření, střetu zájmů a manipulace s veřejnými zakázkami," poznamenal.

Bývalá rektorka Danuše Nerudová si chce na Hrad přivést "tým skutečných odborníků", kteří budou splňovat všechny zákonné požadavky. "Budu mít na svůj tým vysoké profesní a etické nároky. Nechci, aby lidé v naší zemi museli znovu přihlížet ostudě, kdy kancléř nemá bezpečnostní prověrku a tiskový mluvčí prezentuje spíš sám sebe než prezidentský úřad," uvedla. Slibuje také otevření Pražského hradu lidem. Požádá proto o odstranění bariér u vstupu a otevření Jeleního příkopu. "Hrad se má stát kulturní a společenskou křižovatkou, kde se budou moci potkávat lidé bez zbytečných omezení," napsala.

"Byl bych rád, aby v Kanceláři prezidenta republiky zůstalo maximum odborníků, kteří svou práci odvádí profesionálně ve prospěch České republiky a nepodléhají politickým či lobbistickým tlakům," uvedl generál Petr Pavel. "Pokud jde o lidi přímo napojené na trio Mynář, (poradce Martin) Nejedlý, (mluvčí Jiří) Ovčáček, očekávám, že sami odejdou v okamžiku, kdy nad nimi zmizí ochranná ruka současného prezidenta," dodal.

Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková v této chvíli změny v prezidentské kanceláři neplánuje a nezabývala se jimi. "Nejdříve se musím seznámit se všemi zaměstnanci Hradu a také s tím, zda jsou ochotni se mnou spolupracovat a zda jsou schopni pracovat v tempu a kvalitě, kterou vyžaduji," uvedla. Poznamenala, že nejen prezident, ale celé osazenstvo Hradu jsou vizitkou státu. I na zaměstnance proto chce klást vysoké nároky. "Budu klást důraz na to, že jsme zvoleni lidem a sloužíme lidu. Jsme povinni důstojně naši vlast reprezentovat, jako jednotlivec, jako celek," dodala.

Podnikatel Karel Janeček případné změny na Hradě považuje za předčasnou otázku, kterou se doposud nezabýval. "V současné chvíli to pro mě není prioritou, zajímají mě především problémy a starosti občanů České republiky, ale současné složení lidí okolo prezidenta musí doznat změny," uvedl. Již nyní ví, že by okamžitě otevřel areál Pražského hradu bez "potupných kontrol". Z Jeleního příkopu by zřejmě udělal dětské hřiště.

ČTK anketou oslovila prezidentské kandidáty, kteří potvrdili zájem zúčastnit se prezidentské volby a v předvolebních průzkumech agentur začleněných ve Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR získali minimálně tříprocentní podporu účastníků výzkumu.