Karel Gott spojoval generace. Zeman lituje, že na setkání v Lánech už nedošlo

Karel Gott zemřel v úterý po těžké nemoci. Zeman připomněl, že si s Gottem telefonoval u příležitosti zpěvákových narozenin. "Tehdy jsme se dohodli, že pozvu mistra Gotta, jeho paní a jeho dvě dcery do Lán. Bohužel nejdřív dostal zápal plic, potom leukémii. Je mi to nesmírně líto, byl to zpěvák, který spojoval mnohé a mnohé generace. To se téměř žádnému zpěvákovi nepodaří," řekl prezident.

Ve středu v první reakci na Gottovo úmrtí Zeman uvedl, že to je zarmucující zpráva pro celou zemi. Gott byl podle něj skutečný umělec, který se rozdával druhým a daroval svůj život všem Čechům.

Zeman letos uvedl, že zvažuje, že Gottovi udělí vyšší státní vyznamenání. Řekl ale, že by zpěváka ocenil až v příštím roce, aby si mohl cenu osobně převzít, když se letos potýká se zdravotními komplikacemi. Gott v roce 2009 získal od Zemanova předchůdce Václava Klause medaili Za zásluhy I. stupně.