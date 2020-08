Pithart promluvil o možném zákazu komunistů v roce 1989. Proč k němu nedošlo?

"Každý z nás se vyrovnává s tím, co se nám nepovedlo, co jsme udělali špatně. A nikdy nemůžeme říct, že je hotovo, ten proces nelze uspěchat,“ konstatoval Pithart v rozhovoru pro Český rozhlas Plus skutečnost, že stejně jako jednotlivci se i národy se svými dřívějšími chybami vyrovnávají s obtížemi.

"Také se často používá slovo katarze, kdy se vše vyjasní, vyčistí, ukáže se, kdo byl dobrý a zlý. To jsou vzácné chvíle v dějinách a zpravidla si je ta společnost musí nějak zasloužit," dodal.

Po sametové revoluci si dle někdejšího premiéra většina lidí myslela, že se dostaví právě ona zmiňovaná katarze, s čehož ale sešlo. "Protože jsme se k listopadu doplazili až poslední. Východní blok za nás rozbourali jiní, takže jsme si katarzi nezasloužili,“ nastínil možné příčiny.

Navíc existuje také spojitost mezi oběťmi a katarzí. "My jsme měli do krvava zmlácené studenky a studenty, pár dní jsme se domnívali, že máme i mrtvého. To zapůsobilo a proces urychlilo. Ale pak jsme museli uznat, že jsme se stali obětí cílevědomé dezinformace," vysvětlil.

"Jako národ máme kvalitní trénink v přizpůsobování se a podvolování. Žít se musí, ale někdy je toho příliš." Petr Pithart

"A kdo by to měl tehdy udělat? Tehdy to neměl kdo udělat. My jsme tehdy potřebovali, aby Federální shromáždění pracovalo. Kdo by jinak udělal volby a volební zákon? My jsme potřebovali, aby schvalovali naše zákony a pomáhali nám," odpověděl Pithart na otázku, proč se po listopadu 1989 nezakázala komunistická strana.

"Když ty pomineme a stalo by se tak, třetí den by měli určitě v šuplíku připravené nové stanovy, nový název a byla by to jiná strana. Aby je už nikdo příště zakázat nemohl,“ nastínil také možná právní a ústavní rizika, které by zákaz komunistů přinesl.

Vysvětlil, že by bylo naivní očekávat, že se zákazem komunistů půjde ruku v ruce jejich úplná eliminace, a že bychom pak na tom byli díky tomu lépe.

"Myslím si, že to tehdy bylo vyjednané předání moci. A to jsem řekl i proto, že jsem u toho byl a viděl jsem, jak tehdejší mocní pouští svou moc na zem. A šlo jen o to kdo, jak rychle a inteligentně ji sebere," řekl někdejší člen Občanského fóra, proč se mu zajídá používání termínu "revoluce", jelikož k žádnému státnímu převratu v roce 1989 vlastně ani nedošlo.

"Tehdy jsem ho nemohl vyslovit, tím spíš, když se opatří kýčovitým přívlastkem sametová. Věděl jsem také, že když budu takhle mluvit, tak to můžu ve volbách odskákat, což se i stalo," uzavřel.