Zeman už se nedočká. Prezident by mohl dostat další pravomoc, naznačila Valachová

Ke zmiňovaným změnám základního zákona České republiky se v rozhovoru pro Interview ČT24 vyjádřila také právnička, exministryně školství a poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD). Podle jejího názoru nelze momentálně očekávat přijetí ústavní novely, která by takto revolučně změnila český politický systém, což je správné.

"Odborníci se shodují, že naše ústava, zrozená v 90. letech, je v pořádku, neměla by se příliš změnit. Koneckonců ten poslední zásah, přímá volba prezidenta, doteď vlní vlny politické scény. Není to zkrátka tak jednoduché změnit ústavu,“ vysvětlila poslankyně.

Velké naděje však vkládá do klouzavého mandátu, kdy by se budoucí ministři či ministryně museli rozhodnout, zda se budou plně věnovat svým povinnostem, anebo rozloží svůj čas mezi sněmovnu a vládu. Poslanci jsou tomu naklonění a ani senátoři by s tím neměli mít problém.

Zpřesnění pravomocí prezidenta

"Ale jakmile se řeknou prezidentské pravomoci, vždycky je oheň na střeše, názory jsou různé, změna jeho pravomocí je velice nepravděpodobná,“ předpokládá Valachová.

Její názor je takový, že se prezident republiky těší vysoké úctě mezi občany, kteří k němu vzhlížejí, a kteří od něj očekávají ten nejlepší charakter. "Já jsem spokojená s tím, že máme prezidenta v úctě, a to by se měnit nemělo. Všichni ale spokojení nikdy nebudou, to je jasné na sto procent,“ nechala se slyšet.

Skepsí nešetřila bývalá ministryně školství ani vůči nápadům současného českého prezidenta Miloše Zemana, který by chtěl rozšířit prezidentské pravomoci. Ty by spočívaly například v silnějším vetu, k němuž jej podle jeho názoru opravňuje přímá volba, kdy za ním stojí většinová podpora z řad voličů.

"Nicméně co se týká možnosti zákonodárné iniciativy prezidenta republiky, tak já osobně bych byla pro, aby tuto možnost měl, tedy vstupovat i aktivně jako navrhovatel do legislativního procesu. Nakonec stejně musí vždy rozhodnout sněmovna a Senát. Z mého pohledu to nenabourává parlamentní demokracii jako takovou,“ řekla Valachová.

"Pokud něco našemu prezidentovi přiznat, a dlužno říct, že by to už nebyl Zeman, já bych podpořila onu zákonodárnou iniciativu, u dalších bych byla při zemi. Přece jen vládne vláda a v jejím čele premiér,“ vyjádřila pochopení k negativnímu názoru některých právních expertů.