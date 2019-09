"Říkám to celou dobu, a prokázalo se to tím, že trestní stíhání bylo zastaveno, že to byla uměle vytvořená kauza s cílem poškodit naše hnutí, poškodit pana Babiše a dostat ho z politiky ven," řekl Faltýnek.

Dodal, že není schopen říci, kdo konkrétně chtěl hnutí poškodit, nicméně že ANO je politickou konkurencí pro všechny subjekty na české politické scéně. "Ale zdá se, že žijeme stále v právním státě, a když patrně policie nedodala důkazy pro svá tvrzení v tom obvinění, tak státní zástupce zcela logicky zastavil trestní stíhání," dodal.

Máme problém předsedo @AndrejBabis, lidi se teď přestanou zajímat o Čapák a budou se zajímat o to, že jsme kromě jízdy na dluh nic neudělali. — Jaroslav Faltýnek 🇨🇿 (@JaroslavFalynek) September 13, 2019

Rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze kauze Čapí hnízdo bylo zúčastněným rozesláno do datových schránek. Někteří obhájci ČTK potvrdili, že ho již obdrželi. Podle šéfa pražských žalobců Martina Erazíma šlo o složitou právní otázku ohledně výkladu právního pojmu malý a střední podnik. Právě pro ty byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma v létě 2008 získala.

Faltýnek byl v kauze také stíhán, loni v květnu ale žalobce zrušil stíhání jeho a dalších tří lidí. Podle šéfa poslanců ANO tehdy dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch jasně řekl, že pokud policie nedodá pro svá tvrzení konkrétní důkazy, tak zastaví trestní stíhání i u ostatních obviněných. To znamená, že pan státní zástupce Šaroch nezměnil svůj názor, neotočil o 180 stupňů, naopak zůstal věrný svému původnímu názoru, uvedl Faltýnek.

"Když unikla do médií informace, že státní zástupce navrhuje zastavení trestního stíhání, tak do té doby národem milovaný státní zástupce se mediálně okamžitě stal nemilovaným státním zástupcem. A všechna média o něm psala, proč tak rozhodl, kdo to je, co udělal v minulosti, a v podstatě se snažila ho nějakým způsobem tlačit," poznamenal také Faltýnek. Na začátku září pražské městské státní zastupitelství informovalo, že Šaroch na kauzu změnil právní názor.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

"Pokud si detailně přečtete usnesení státního zástupce, který se tam zmiňuje i k tomu, jestli byly či nebyly porušeny podmínky při žádosti a tak dále, tak říká, že ne, že to je v pořádku. Na to nelze nic dalšího dodat. Prostě bylo to v pořádku. Tečka," řekl Faltýnek.