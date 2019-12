Kauza Čapí hnízdo ožila. Co bude následovat?

Zeman dnes na tiskové konferenci zveřejnil, že kvůli nezákonnosti a předčasnosti zrušil zastavení stíhání, které se týká premiéra Andreje Babiše (ANO) a bývalé místopředsedkyně představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo Jany Mayerové. Vyšetřovací spis údajného dotačního podvodu se tak vrací do Prahy k dozorovému státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi.

"Samotnou věcí se nyní bude zabývat dozorový státní zástupce, který se v rámci navazujícího postupu v přípravném řízení bude řídit závazným pokynem nejvyššího státního zástupce," napsal Cimbala.

Zeman uvedl, že jeho rozhodnutí vymezuje zjištěné nedostatky a ukládá konkrétní pokyny a rozsah budoucího vyšetřování. Šaroch věc musí vrátit policii k doplnění dokazování, přičemž konečné vyhodnocení věci bude opět na něm. Podle Zemana se bude muset zaměřit mimo jiné na právní hodnocení propojenosti podniků zmíněných v usnesení o zahájení trestního stíhání. Musí si také vyřešit otázku, zda je nutné znovu žádat Sněmovnu o vydání Babiše k obnovenému trestnímu stíhání.

Šaroch nemá k novému rozhodnutí žádnou konkrétní lhůtu. "Bude to záležet na rychlosti a schopnosti policejního orgánu shromáždit důkazy, které je potřeba opatřit," řekl Zeman. Dodal, že Šaroch věc zná, takže následné zhodnocení doplnění "by nemuselo trvat dlouhou dobu".

Na dotaz, zda zvažoval Šarochovu výměnu, Zeman odpověděl záporně. "Neviděl jsem žádné důvody pro to, aby se měnil dozorový státní zástupce. Teoreticky to možné je, ale je to naprosto výjimečné opatření," doplnil.

U čtyř dalších obviněných Zeman rozhodnutí o zastavení stíhání potvrdil jako správné. "Ve vztahu ke zbylým čtyřem osobám, ohledně nichž nebylo rozhodnutí dozorového státního zástupce o zastavení trestního stíhání zrušeno, je platný takový stav, že trestní stíhání je pravomocně zastaveno," uvedl k tomu Cimbala.

Zastavení se týká Babišovy manželky Moniky, dcery Adriany Bobekové, švagra Martina Herodese a bývalého člena představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo Josefa Nenadála. Zeman řekl, že se u nich nepodařilo prokázat subjektivní stránku trestné činnosti, tedy zavinění. Policie zvlášť stíhá ještě Babišova syna Andreje.