Stažení kandidatury ohlásila poslankyně ANO a zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková, kterou nominoval prezident Miloš Zeman. Kolovratník poznamenal, že technicky je možné, aby prezident navrhl nového kandidáta. Nejzazší termín pro změny a nové návrhy je pátek 31. ledna, uvedl předseda volební komise. Podklady totiž poslanci musejí dostat aspoň deset dnů před samotným volebním aktem.

Helena Válková čelí kritice kvůli článku z konce 70. let, pod nímž je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Odstoupení od kandidatury ale zdůvodnila svým někdejším členstvím v bývalé Komunistické straně Československa. Sněmovní volební komise dnes dopoledne oficiální vyjádření Válkové ještě neměla. Kandidatury se může vzdát kdykoli do konce měsíce. Druhou možností podle Kolovratníka je, že by Zeman nominaci Válkové stáhl. Prezident o víkendu uvedl, že k takovému kroku není důvod, když Válková kandidaturu sama odmítla.

Miloš Zeman zmínil, že by mohl nominovat poslankyni ČSSD Kateřinu Valachovou. Prezidentovi ji chce doporučit předseda sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček. Zatím ale není jasné, zda by se Valachová účastnila už nadcházející volby, nebo až volby druhé, pokud by první nebyla úspěšná. Senát navrhl Víta Alexandera Schorma, který je vládním zmocněncem u Evropského soudu pro lidská práva, a advokáta Jana Matyse.

Valachová o víkendu na sociální síti naznačila, že by dala přednost své možné účasti až v případné druhé volbě. Premiér Andrej Babiš (ANO) se o víkendu vyjádřil ve smyslu, že by ombudsmanem neměl být současný ani bývalý politik.

Prezident a Senát navrhují do sněmovní volby ombudsmana po dvou kandidátech. Zeman nominoval jen Válkovou. Současné veřejné ochránkyni práv Anně Šabatové končí mandát 18. února.

Volba ombudsmana je dvoukolová. Případné druhé kolo by se mohlo konat možná ještě v únoru, spíše ale až na březnové schůzi Sněmovny. Pokud by poslanci ani ve druhém kole nikoho z kandidátů nevybrali, uskutečnila by se zcela nová druhá volba.