Kdo má rozhodovat o platech komunálních politiků? Senát se obrátil na Ústavní soud

Podnět Ústavnímu soudu zatím podepsali zejména senátoři z klubu Starostů. Podle Canova se už sešlo 17 podpisů, což je nejnižší možný počet. Canov se obrátí s iniciativou i na další frakce.

Pokud by Ústavní soud podnětu vyhověl, do budoucna by odměny komunálních politiků vláda nestanovovala, uvedl Canov.

Premiér Andrej Babiš (ANO) už v listopadu kritizoval to, že o odměnách v regionech rozhoduje vláda. Řekl, že by hospodaření samospráv od státu v tomto ohledu rád oddělil. Starostové podle něj mají problém s tím, že mají někdy nižší platy než jejich podřízení a zaměstnanci příspěvkových organizací.

Předseda Svazu měst a obcí František Lukl tehdy uvedl, že řešením by mohla být automatická valorizace. Platy zastupitelů by mohly být vázané třeba na platy poslanců či senátorů.