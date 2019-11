Kdo povede TOP 09? Kalousek prozradil své favority

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Kandidáti na předsedu TOP 09 senátor Tomáš Czernin a poslankyně Markéta Pekarová Adamová by měli podle jednoho ze zakladatelů strany Miroslava Kalouska vytvořit ve vedení TOP 09 tandem, který by tuto stranu pozvedl. Kalousek to řekl ČTK před volebním sněmem TOP 09, který začal dnes Praze českou hymnou symbolicky v 09:09.