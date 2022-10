KDU-ČSL dnes jméno nového ministra životního prostředí neoznámí, míní Výborný

— Autor: ČTK

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný nepředpokládá, že by strana dnes zveřejnila jméno budoucího ministra životního prostředí, pokud by jím neměl být Petr Hladík. Výborný to dnes řekl novinářům v Želivě na Pelhřimovsku před začátkem dvoudenního jednání celostátního výboru KDU-ČSL.