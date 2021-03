KDU-ČSL schválila volební koaliční smlouvu s ODS a TOP 09

Koaliční smlouvu podle Jurečky schválila drtivá většina členů lidoveckého celostátního výboru, který je nejvyšším stranickým orgánem mezi sjezdy. Výbor schválil také návrh koaličního programu.

"Potvrzujeme tím jednoznačně to, že jdeme v této koalici společně do voleb do Poslanecké sněmovny," uvedl Jurečka. "Jsme rozhodnuti udělat maximum pro to, abychom nabídli této zemi pozitivní změnu, abychom dokázali přinést kompetenci, poctivou politiku, která není založena na PR nebo na osobě jednoho jediného člověka," uvedl předseda KDU-ČSL.

Ambicí koalice je podle Jurečky vyvést zemi z pandemické a ekonomické krize a podílet se kvůli tomu na vládě. Podrobnosti z programu chtějí členové koalice zveřejňovat v následujících týdnech.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se na společné koalici dohodly už loni. V prosinci ohlásily, že vypracují koaliční smlouvu do konce ledna a program do konce února. ODS oznámila schválení koaliční smlouvy ve středu, TOP 09 před týdnem. Tyto dvě strany schválily také kandidátní listiny. Občanští demokraté, lidovci a TOP 09 působí společně už v nynější Sněmovně.

Smyslem vzniku koalice Spolu byla snaha zabránit propadnutí hlasů středopravých voličů a spojit politické síly napravo od středu, aby se mezi sebou neštěpily. Podle průzkumů voličské obliby se koalice Spolu řadí na třetí místo za vládní hnutí ANO a koalici Pirátů a Starostů.