Kdy se otevřou obchody či školy? Odhady by mohly být v pátek, soudí Babiš

Babiš se o chystaném plánu na rozvolňování současných koronavirových opatření zmínil při dotazu na možné uzavírání hranic, které vyloučil. "U nás to zatím vypadá, že ten růst nepokračuje. Zásadní informace ohledně nějaké předpovědi, jak to bude dál s očekáváními, návratem do škol nebo s obchody, se dozvíme v pátek," uvedl.

Blatný v pondělí řekl, že spolu s epidemickou skupinou připravuje nový model, podle kterého by se mělo o přijímání či uvolňování opatření rozhodovat. "Věřím, že ho budu moct představit brzy," dodal. První variantu má mít v pátek.

Babiš v té souvislosti dříve hovořil o podobné tabulce, jakou publikovali odborníci v Irsku. Podle reprodukčního čísla, počtu denních případů a hospitalizací je v ní stanoveno pět pásem a každé obsahuje platná opatření. Podle Babiše by pro ČR bylo lepší, kdyby se rozhodovalo podle počtu nových případů.

V posledních dnech tempo růstu nových případů nemoci v Česku zvolňuje, pro vývoj epidemie budou podle Blatného klíčová data za úterý a dnešek. Navzdory mírnému poklesu hospitalizovaných očekává, že jejich počet bude v následujících dnech stoupat a případné zlepšení situace se v nemocnicích projeví za deset až 14 dní. Nemocnice v posledním měsíci výrazně omezily neakutní péči o pacienty a uvolněné kapacity mění na oddělení pro nakažené koronavirem. Kvůli tomu klesají volné kapacity mírněji, než roste počet hospitalizací.