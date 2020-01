Kdy začne platit nový realitní zákon? Ministerstvo termín opět posunulo

"Nový zákon je již podepsán prezidentem, účinnosti nabude v nejbližších dnech. Stane se tak patnáctý den po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vydání je v pravomoci Sněmovny. Děje se na její pokyn v rámci publikačních možností Sbírky zákonů," uvedlo ministerstvo.

Zákon změní dosavadní volnou živnost na živnost vázanou s požadavky na odbornou kvalifikaci. Pro vykonávání profese počítá zákon s pěti možnostmi. První je vysokoškolské vzdělání v právních, ekonomických, stavebních nebo jiných odpovídajících oborech. Druhou je jiná vysoká škola, vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání. V této kategorii jsou nutné tři roky praxe v oboru. Dále jsou to mezinárodní uznání nebo bakalářské vzdělání společně s titulem MBA v oboru nemovitostí a rok praxe. Bez ohledu na vzdělání postačí složení odborné zkoušky.

Na žádost o změnu z volné na vázanou živnost, tedy doložení vzdělání, praxe nebo absolvování zkoušky, má podle MMR dosavadní realitní zprostředkovatel šest měsíců. Ti, co do oboru nově vstupují, musí tyto dokumenty předložit ihned při podání žádosti.

Norma má zamezit mimo jiné tomu, aby si makléř nárokoval provizi od prodejce i kupujícího. Předloha upravuje i náležitosti zprostředkovatelské smlouvy, která bude muset být výhradně písemná a nebude klienta zavazovat k pořízení či prodeji nemovitosti. Makléři budou muset podle předlohy sdělit zájemci závady nemovitosti.

Zákon počítá s pojištěním profesní odpovědnosti zprostředkovatele realitního obchodu na částku minimálně 1,75 milionu korun. Makléřům působících na základě smlouvy pod obchodní značkou realitní společnosti by stačilo poloviční pojištění. Pokud by se makléř nepojistil, riskoval by až milionovou pokutu.

Sněmovna v předloze upravila poskytování úschovy peněz. Realitní kanceláře ji budou moci poskytovat, ale výhradně na písemnou žádost klienta a na zvláštních účtech. Budou mít také právo nabízet úschovu peněz klientům bankami, zahraničními bankami, notáři, advokáty nebo v souvislosti s exekučním a jiným soudním řízením také exekutorem.

V Česku bylo podle údajů statistiků ke konci roku 2018 na 14.602 podnikatelských subjektů, které se hlásily ke zprostředkovatelské činnosti. Na jednoho makléře tak připadá asi 720 lidí, nejméně v Evropě.