Kecy, lži! Dohra oslav 17. listopadu, Babišův projev rozpoutal bouři

Babiš v úvodu projevu připomněl demonstrace ze 17. listopadu 1989 a jejich brutální potlačení. "Okamžitě poté začaly v divadlech diskuse se studenty, vzniká stávkový výbor na DAMU, iniciativa Most a o dva dny později Občanské fórum. Václav Havel, jeho odvaha za komunismu a sametové revoluce byla obdivuhodná. I když názory na něj se různí, jak už to bývá u všech výrazných osobností," uvedl Babiš.

"Jak jistě víte, já jsem byl členem komunistické strany. Nejsem na to pyšný. Jak jsem mnohokrát řekl, nebyl jsem v té době tak statečný a angažovaný jako Havel, navíc jsem nebyl v listopadu 1989 v Československu," dodal předseda vlády.

V projevu Babiš poděkoval studentům i hercům divadel, kteří se hned 17. listopadu 1989 začali zabývat brutálním zásahem komunistické bezpečnosti proti pokojné demonstraci. Vděk vyjádřil zakladatelům různých iniciativ a spolků a všem, kteří pracovali v disentu a exilu. Poděkoval také všem, kteří ČR přivedli do NATO, EU a Schengenského prostoru. Ocenil také lidi, kteří chodí volit a pro které jsou volby důležité, i ty, kteří vyjadřují svůj názor a není jim lhostejný osud země.

Jeho slova ale rozdělila Česko. Například bývalý šéf poslaneckého klubu TOP 09 a někdejší dlouholetý člen ODS František Laudát tvrdí, že projev měla být rána, co vytře odpůrcům Andreje Babiše zrak.

"Babiš nemluvil k účastníkům setkání. Mluvil v přímém přenosu k lidem u televizních obrazovek. A kál se, první část projevu byla ve stylu děkuji Havlovi, děkuji Chartě, děkuji.... Dokonce přiznal, že byl komunista, že v listopadu 89 byl mimo republiku. Proti Zemanovi pokrok v tom, že netvrdí, že byl na Národním," napsal na síti.

"Ve druhé polovině se jal přesvědčovat lid, jak coby vladař, spravuje nejbáječnější zemi na světě s nejlepšími z lepších. Snůška Prchalových frází, která by se snad dala částečně přijmout, pokud by ta slova nezněla z úst Babiše. Jestli je někdo exemplární případ anti Havla, anti studentů z Národní, anti férového chování, anti... Je to právě Babiš a jemu podobní. Nevěřte mu ani slovo, nebo se jednoho rána probudíte do autoritativního režimu," varuje Laudát.

Desítky dalších lidí mu daly za pravdu a neváhaly sáhnout k peprným výrazům na adresu premiér, podobné komentáře ale šlo během neděle nalézt napříč celým internetem.

Našli se ale i tací, který projev Babiše ocenili. A nebylo jich málo. Například diplomat Petr Kolář se svěřil s čerstvým zážitkem z projevu. "Byl skvělý. Mě jen tak něco nedojme, ale udělal na mě hluboký dojem. Omluva za členství v KSČ, vyjádření lítosti za to, že nebyl tak odvážný jako Václav Havel, i poděkování těm, kteří se zasloužili o budování demokratického státu a za náš vstup do NATO a EU..." napsal.

"Vztahuji to jájinkovsky i na sebe. Byl to projev, který bych v den 30. výročí listopadu 89 chtěl slyšet od svého premiéra. A světe div se, neuvěřitelné se stalo skutkem! Mé přání bylo splněno! Nejsem naivní snílek, nedokážu ignorovat realitu, přesto zůstávám idealistou," dodal.

Kolář tvrdí, že pokud svá slova myslí Andrej Babiš vážně, přeje si, aby se mu povedlo odkaz listopadu 89 skutečně naplnit. "Pak by nám totiž opravdu bylo líp," dodal.

Pod jeho příspěvkem se ale strhla další vlna. A opět lidí, kteří Babišovi nevěří ani slovo, jak ostatně mnoho z nich uvedlo. Někteří dokonce varovali diplomat, aby premiérovi nic z toho co uvedl nevěřil.