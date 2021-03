Klaus mladší: Prezident Zeman se kloní k více volebním obvodům

Hlavním bodem dnešní schůzky bylo podle Klause téma volebního zákona. "Pan prezident řekl, že by ho varianta jednoho volebního obvodu nerozčílila. On sám se ovšem spíš kloní k více volebním obvodům, kvůli vytváření nových politických talentů v krajích," řekl.

Klaus zdůraznil, že se s prezidentem shodli na tom, že nejdůležitější je, aby se volby vůbec konaly. "My podporujeme jeden volební obvod. Přijde nám to nejlepší a nejspravedlivější v současné situaci. Případně jako ústupek ještě navrhujeme volby ve třech historických zemských krajích," podotkl. Jeho hnutí označuje rozdělení do krajů za nesmyslné. Variantu s více volebními obvody podle něj prosazují hlavně strany bez silného lídra.

Změna volebního zákona je nutná kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, který část volebního zákona zrušil. Zákonodárci musejí v zákoně zejména nahradit způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty. Vláda navrhla nahrazení dosavadních 14 volebních obvodů jediným celostátním. Většina opozičních stran chce naopak zachovat rozdělení do 14 volebních krajů.