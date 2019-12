Klaus si podal Českou televizi. Takhle prý přepisuje historii

Podle Klause se pořad obsahem, osobami, tématy, názorem a formou naprosto liší od všech dalších pořadů České televize. Je to prý vidět na první pohled, a vysvětluje si to tím, že jde o přebíraný pořad od německé DW, Deutsche Welle.

"Vždy, když jsem tento program – zvaný nikoli česky Focus – viděl, nevěřícně jsem „kroutil hlavou“. Byla to vždy jednostranná propaganda německého pohledu na věc, propaganda progresivistických, politicky korektních agend a témat, propaganda názorů, které nejsou názory našimi (a to mám velký problém s tím, abych názory České televize označoval za naše). Rozsah této propagandy jsem netušil, až teď jsem objevil, že to v sobotu 30. listopadu 2019 byl už 713. pořad tohoto typu," zděsil se exprezident.

Následně na internetu objevil už několik let probíhající diskusi, ve které prý byly výroky tohoto typu: „Pořad mi svou jednostrannou multikulturní neomarxistickou propagandou vyrazil dech. Považuji za skandální, že veřejnoprávní televize přebírá program v duchu nejlepších německých propagandistických tradic“. Nebo jiný: „Jak dlouho ještě má ČT v úmyslu uvádět tento propagandistický, manipulativní a demagogický pořad?“.

Na webu svého institutu přiznal, že ho pořad popudil, protože je údajně byl oslavou aktivit německého „Spolku pro hledání padlých ve východní Evropě“. "Nikdo nemůže mít nic proti tomu, že takový spolek existuje a že hledá hroby Němců padlých ve dvou světových válkách i ve východní Evropě. Nevidím však žádný důvod, aby byl tento pořad přejímán Českou televizí," dodal.

Podle jeho slov se jedná o přepisování historie a vytlačování z podvědomí faktu, kdo tyto války vyvolal a k jakým tragédiím vedly. "Východní Evropa jsou většinou Slované a stojí za zmínku (jak ukazuje ve své nedávné knize „Mauthausen, ďábel v líbezné krajině“ Václav Vlk st.), že Slovanů zahynulo ve II. světové válce 27 milionů, daleko nejvíce ze všech jazykových a etnických skupin. Proto dnes nemá Česká televize vysílat pořad Spolku pro hledání padlých ve východní Evropě, resp. nesmí ho vysílat bez jakéhokoli dovysvětlujícího komentáře," naštval se.