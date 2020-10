Koalice bude daň z příjmu řešit. ANO couvá od návrhu 15 procent, oznámila Valachová

Koalice zrušení superhrubé mzdy slíbila ve svém vládním programovém prohlášení, v němž se zavázala ke snížení daně z příjmu na 19 procent. Na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu se koaliční strany dohodly koncem srpna. Zároveň má zůstat sazba 23 procent pro lidi s příjmem zhruba nad 139.000 korun měsíčně. Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.

Úmysl naplnit vládní slib a zrušit superhrubou mzdu oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) v polovině prázdnin. "Je potřeba snížit daňové zatížení zaměstnanců, bylo by dobré vrátit se na 15 procent, co slibovala ODS," uvedl tehdy. Později řekl, že opatření je cílené na to, aby zaměstnancům zůstalo víc peněz. Kompenzovat má i to, že vláda s výjimkou učitelů a pracovníků v sociálních službách nepočítá na příští rok s růstem platů ve veřejném sektoru.

Valachová dnes řekla, že od svého úmyslu ANO nyní couvá. "Slovy paní ministryně (financí Aleny) Schillerové a ministra (dopravy a průmyslu Karla) Havlíčka se posouvá směrem k cíli z programového prohlášení vlády a opouští záměr 15 procent," řekla. Finální koaliční dohoda podle ní však není hotová i vinou toho, že část členů vlády je v karanténě. "Chceme ji dosáhnout co nejrychleji, pravděpodobně v tomto týdnu," dodala.

ČSSD podle ní byla po celou dobu vyjednávání k patnáctiprocentní sazbě skeptická. "Ne že bychom si nepřáli víc peněz do kapes lidí, ale celou dobu jsme říkali, že máme obrovský výpadek daňových příjmů. Bohužel to vrácení druhé vlny a zhoršení ekonomické situace dostalo ten návrh do hry. Z toho důvodu ANO couvá z 15 procent a hledáme další shodu," řekla.