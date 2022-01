Koalice má plán na konsolidaci financí, ještě letos chce revizi slev na jízdném

Plány ve veřejných financí se shodují s koaličním programem, který současná vládní koalice zveřejnila v listopadu. Novinkou je ve vládním dokumentu jen zavedení možnosti odečíst si z daní do určitého limitu platby za pečovatelské služby, příslib revize regulovaných cen a systému kontrol veřejných prostředků.

Ve veřejných financích vláda chce vytvořit pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového břemene. "Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené," uvádí vládní programové prohlášení i koaliční smlouva. Konkrétní hranici ale neobsahuje.

Vedle toho se vláda chystá zavést valorizaci danové slevy na poplatníka, což je částka, kterou si každý plátce daně z příjmu může odečíst ze své daňové povinnosti. Od ledna je základní sleva na dani na poplatníka 30.840 korun.

Úpravou prošel slib vlády z koaliční smlouvy, že investiční výdaje státního rozpočtu by měly činily alespoň deset procent. Vláda nově v programovém prohlášení uvádí, že "postupně posílíme kapitálové výdaje s ohledem na reálné možnosti jejich čerpání". Zároveň ale beze změny zůstal plán na úpravu výdajového pravidla tak, aby nebylo možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na rezervy a hospodářskou situaci.

Korekcí v programovém prohlášení také prošel příslib, aby se zákon o pravidlech rozpočtové zodpovědnosti stal ústavním zákonem. Nově vláda slibuje, že bude usilovat o zahrnutí zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, případně jeho části, do ústavního pořádku ČR.

Nadále ve vládním programů platí, že zaměstnavatelé by měly mít snížené odvody na sociálním pojištění o dva procentní body. Podmínkou je ale konsolidace veřejných financí. Nyní platí zaměstnavatelé za zaměstnance sociální pojištění 25 procent z hrubé mzdy. Koalice má v plánu také z portálu Moje daně vytvořit jednotné inkasní místo pro výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění a zrušit EET, případě parametricky upravit kontrolní hlášení k DPH.

Vláda pro letošek počítá s revizí slev jízdného či změnou stavebního zákona

Ještě letos chce koaliční vláda pod vedením Petra Fialy (ODS) připravit nový energetický zákon, vytvořit strategii exportu a internacionalizace firem či předložit ústavní novelu, která má umožnit rychlejší rozhodování o vyslání vojáků do zahraničních misí. Do konce června plánuje podle dnes zveřejněného programového prohlášení revidovat slevy jízdném, které zavedl předchozí kabinet Andreje Babiše, a upravit nedávno přijatý stavební zákon. Konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst plánuje vláda pětikoalice Spolu s Piráty a Starosty na základě inventury všech agend státu představit do konce roku . "Zbytečné úřední úkony zrušíme a potřebné služby zefektivníme," uvádí dokument. Vzniknout mají letos týmy podporující digitální transformaci jednotlivých centrálních úřadů a také dlouho diskutovaný návrh novelizace zákona o státním zastupitelství, který má zavést funkční období státních zástupců, pravidla pro jejich transparentní výběr i podmínky jejich odvolání, včetně zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce.

Ještě letos chce vláda prosadit, aby do volby členů rad veřejnoprávních médií byl zapojen Senát. Do konce roku plánuje zřídit při Úřadu vlády pozici poradce pro národní bezpečnost jako nadresortního koordinátora hybridních hrozeb, dezinformací a dalších závažných nadresortních bezpečnostních problematik a zpracovat strategické materiály, které pomohou rozvoji a dlouhodobé koncepci bezpečnostních sborů. Do poloviny roku chce schválit strategii hasičského záchranného sboru a do konce prosince přijmout novou Strategii prevence kriminality na dalších pět let. Mezi úkoly pro první rok mandátu vláda zařadila také vytvoření samostatného panelu Agentury pro zdravotnický výzkum s cílem vytvářet klinické doporučené postupy.

"Do konce roku 2022 předložíme ústavní novelu, na základě které by vláda mohla akceschopněji rozhodnout o vyslání vojáků například za účelem osvobození občanů ČR či do zahraničních operací v rámci Sil velmi vysoké pohotovosti Severoatlantické aliance. Do poloviny roku 2022 předložíme návrh mandátu pro vyslání ozbrojených sil do zahraničních misí a operací na období let 2023 a 2024. Nasazování naší armády mimo území ČR bude v souladu s našimi definovanými zahraničně-politickými zájmy," uvádí dokument v kapitole věnované obraně.

Ministerstvo životního prostředí slíbilo do konce roku 2022 předložit návrh na ústavní ochrany vody a navrhnout změny předpisů pro ekologické havárie a nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami. Chce také zpřísnění pokut za poškozování životního prostředí tak, aby vycházely z potenciální škody. Nový energetický zákon má pak obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku. "V prvním pololetí roku 2022 předložíme úpravu nového stavebního zákona tak, aby bylo zajištěno rychlé, transparentní, digitální a občanovi blízké stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka," uvádí k novým pravidlům pro stavebnictví. Vláda tak chce podle dokumentu zabránit kolapsu stavebního řízení v Česku, který by byl důsledkem destrukce smíšeného modelu veřejné správy. Zachovat chce stavební úřady na místní úrovni současně má začít fungovat specializovaný stavební úřad pro strategické a rozsáhlejší liniové stavby.

V kapitole věnované školství hovoří pro první rok vlády dokument o podpoře rozšíření nabídky profesních bakalářských programů tak, aby lépe reflektovaly potřeby trhu práce, a výrazném zlepšení podmínek pro výkon učitelského povolání, zejména dostatečným rozšířením odborné podpory učitelů ve školách, včetně podpory začínajících učitelů. V prvním ze čtyř ročních období mandátu chce vláda také zavést pravidla pro dietní stravování ve školách a školkách a podpořit vznik dalších komplexních center zdravotní péče.