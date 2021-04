Koalice Pirátů a STAN má 30 procent. Hnutí ANO opět druhé

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Volby do Sněmovny by vyhrála koalice Pirátů a STAN se 30 procenty, druhé by skončilo hnutí ANO s podporou 23,5 procenta. Vyplývá to z březnového průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi.