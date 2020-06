Koalice se shodla na nižší sazbě pro chystanou digitální daň

Koaliční rada se dnes sešla ve standardním formátu poprvé od začátku koronavirové krize.

Navrhovaná daň se má podle návrhu vztahovat na internetové firmy v ČR s globálním obratem nad 750 milionů eur (asi 19 miliard korun), které budou mít v ČR roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Týkat by se měla předních světových společností jako Google, Facebook, Amazon či Apple. Koalice plánuje také účinnost předpisu posunout na začátek příštího roku.

Spojené státy minulý týden oznámily, že daň prověřují. Ministerstvo financí v reakci na to uvedlo, že pokud se podaří najít řešení na úrovni Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), je Česko připraveno daň na národní úrovni zrušit. Do té doby se na pozici ČR nic nemění. "Budeme určitě podporovat jakékoli řešení, které bude jiné než národní," řekla dnes Schillerová ČTK. Podle ní je ale česká cesta důsledkem toho, že osm let celosvětový návrh leží u OECD.

USA se již několikrát vyjádřily, že daň považují za diskriminační vůči americkým firmám a výsledkem přezkumu by mohla být odvetná cla. "Zkratka, že se to týká amerických firem, není správná," uvedla ministryně financí. Podle ní se daň může týkat firem z různých kontinentů.

Sněmovní rozpočtový výbor dnes doporučil Sněmovně schválit beze změny návrh na sedmiprocentní daň, žádný z návrhů na snížení sazby ani odklad účinnosti nepodpořil. Obavy z možné reakce USA a dopadu na český export jsou častým argumentem při debatách politiků. Ministerstvo zdůrazňuje, že národní návrh nemá ambici cílit na konkrétní zahraniční společnosti.

Koalice se sešla v běžném formátu poprvé od začátku pandemie, v posledních týdnech ANO a ČSSD hledaly koaliční shodu přímo na zasedáních vlády. Koalice dnes probírala i rozpočet na letošní a příští rok. V pondělí kabinet kvůli dopadům epidemie koronaviru schválil třetí návrh na zvýšení schodku státního rozpočtu v letošním roce. Z původních 40 by měl vystoupat na 500 miliard korun.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na twitteru uvedl, že dnešní jednání bylo přátelské a konstruktivní. "Řešili jsme spolupráci ve Sněmovně, rozpočty na rok 2020 a 2021, digitální daň, zákon o sociálních službách a zákon o dětských skupinách. Vše, co jsme chtěli," uvedl.

Maláčová nechtěla ČTK detaily o jednání prozradit, vše však podle ní spěje k tomu, že na vládu doputuje balík návrhů z jejího resortu. "Příští týden uvidíte, na čem všem jsme se dohodli," řekla. Kabinet by podle ní měl dostat návrh na zálohované výživné a brzy rovněž novelu zákona o sociálních službách. "V pondělí také půjde na vládu miliarda na dofinancování provozu sociálních služeb," dodala.

Podle Babiše je však k zákonu o sociálních službách řada připomínek například z krajů či od neziskových organizací. "Ministerstvo práce a sociálních věcí a financí je musí ještě vydiskutovat," řekl Babiš České televizi.