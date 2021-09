Koalice Spolu má větší volební potenciál než ANO, ukázal průzkum

Aktualizováno 20:08 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Největší volební potenciál před říjnovými sněmovními volbami má podle průzkumu koalice Spolu, sdružující ODS, lidovce a TOP 09. Pokud by jí dali hlas všichni lidé, kteří její volbu v současnosti zvažují, získala by až 31,5 procenta. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu firmy Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi. Druhý nejvyšší potenciál má vládní ANO, následované koalicí Pirátů a STAN.