Koaliční jednota skončila Výměnu Mlejnka žádají i Piráti

Stejně jako opozice poukazují Piráti na kontakty Mlejnka s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v pražské korupční kauze Dozimetr. Aféra kolem kontaktů nového šéfa civilní rozvědky s Redlem je i jedním z důvodů hlasování o nedůvěře vládě, vyvolaného opozicí. Uskuteční se ve čtvrtek, na něm Piráti kabinet podpoří.

"Mělo by dojít ke změně na postu ředitele příslušné tajné služby. Měl by být vybrán někdo, kdo má neprůstřelný profil, nescházel se s panem Redlem a je to člověk, za kterého se můžou všichni postavit," řekl předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Piráti v usnesení poslaneckého klubu upozorňují, že může jít i o porušení koaliční smlouvy, protože strany by podle ní měly do vedoucích funkcí vybírat kompetentní a důvěryhodné osobnosti. I přesto, že Mlejnek zůstává ve funkci, chtějí Piráti zatím dál podporovat vládu a v hlasování se vyslovit proti její nedůvěře. "V tento okamžik vůbec neřešíme, jakým způsobem a zda by se měla vláda nebo složení příslušných ministrů obměnit," dodal Michálek.

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) bere usnesení Pirátů na vědomí. "Chci ho s nimi probrat v příštích dnech osobně," reagoval v SMS pro ČT.

Sněmovní bezpečnostní výbor se v tomto týdnu hlasy koaličních poslanců postavil za dřívější vyjádření členů vlády, podle nichž kabinet neshledal k Mlejnkovu odvolání důvody. "Členové vlády za Pirátskou stranu, kteří na vládě byli, když tam byl pan Mlejnek, nevyjádřili názor, že by měl být odvolán," podotkl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Server Hospodářské noviny (HN) ve čtvrtek informoval, že Piráti budou ve vnitrostranickém referendu hlasovat o usnesení, že se distancují od postupu vládní koalice kolem ředitele civilní rozvědky. I kdyby Piráti přístup kabinetu odsoudili, neznamená to rozpad vlády, napsal server. Pirátské hlasování začne v pátek 2. září a skončí následující pondělí v noci. Konání celostranického referenda navrhl bývalý zaměstnanec Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) z 90. let a člen Pirátů Marek Řebíček. "Považovali bychom za správné, aby dotyčný danou funkci přestal zastávat. Spoluodpovědnost za vládní rozhodnutí poškozuje naše dobré jméno," citovaly HN z navrhovaného usnesení.