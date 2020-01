Kolegové vzpomínají na Dobrovského. Zasloužil se o svobodu, říká Žantovský

Bývalý diplomat a politik Michael Žantovský považuje Dobrovského za výjimečně charakterního, zásadového a věrného člověka. "Byl to dobrý kolega, dobrý kamarád a zasloužil se nemalým dílem o svobodu a demokracii v této zemi," řekl ČTK.

S Dobrovským se znal dlouho. "On byl kolega mého otce v Památníku národního písemnictví, takže jsem ho poznal jako dospívající nebo kluk. A samozřejmě, že jsme před i po listopadu 1989 spolupracovali a strávili mnohé vzrušené chvíle," dodal. Poznamenal, že byli součástí velmi podobných kruhů, a to nejen profesních, ale i přátelských. Viděli se proto poměrně často i v Knihovně Václava Havla, kterou Žantovský vede.

Bývalý prezident Václav Klaus, který s Dobrovským společně působil v československé vládě v letech 1990 až 1992, ocenil jeho pevnost názorů. "Luboš Dobrovský byl výraznou osobností naší polistopadové éry. Vždy svůj, vždycky opravdový, vždy zásadový. Takových lidí je málo. Protože byl velmi ostrý ve svých názorech, dostávali jsme se často do rozporu. Někteří lidé názory nemají, a proto není možné s nimi nesouhlasit. Luboš Dobrovský je měl," uvedl Klaus pro ČTK.

Hudebník a někdejší politik Michael Kocáb ČTK řekl, že s Dobrovským měli hodně společného, spolupracovali třeba při odsunu sovětských vojsk z Československa. "Já jsem ho měl velmi rád, byl to statečný, přímý a kvalifikovaný člověk, politicky a názorově pevný," poznamenal. Obdivoval jeho ostražitost vůči nepatřičným ruským vlivům. "Byl to člověk, který také vládl dokonale perem," dodal. Označil ho za velice inteligentního a skvělého člověka. "Je to pro nás velká ztráta," doplnil.

Europoslanec a někdejší disident Alexandr Vondra (ODS) na twitteru uvedl, že Dobrovský byl skvělý a vzácný muž. "Pro republiku odvedl jako ministr obrany a pak jako diplomat neskutečnou práci. Žádná třtina ve větru. V časech, kdy se jiní zmítali v nejistotě, uměl jasně určit směr, kam jít. A jako jeden z mála to dokázal přesvědčivě vysvětlit," napsal Vondra.