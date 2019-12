Komedie při interpelacích: Babiš nemluvil k tématu, pirát ho vypnul

Majerová Zahradníková úmluvu proti domácímu a sexuálnímu násilí kritizovala, usiluje podle ní o rozvolnění azylového systému, zasahuje do práv rodičů a posiluje genderovou ideologii.

Andrej Babiš si místo odpovědi na její interpelaci nejprve postěžoval na to, že na něho míří jen tři dotazy. "Je to trapné," řekl Babiš, který bývá opozicí pravidelně kritizován právě za neúčast při interpelacích.

Následně začal premiér mluvit o auditu, o němž poslanci debatovali z podnětu části opozice v čele s Piráty dopoledne. Z dopoledního jednání Sněmovny se Babiš z pracovních důvodů omluvil. "Babiš nemá žádný střet zájmů a Česká republika nebude nic vracet," zopakoval ministerský předseda. Postěžoval si, že ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) dopoledne v podstatě nedostala slovo "Nechápu, o co tady jde," podotkl.

Pikal se Babiše marně snažil přimět k tomu, aby se vyjádřil k Istanbulské úmluvě. Nakonec mu na chvíli vypnul mikrofon. Babiš pak Majerové Zahradníkové odpověděl, že je k Istanbulské úmluvě rovněž rezervovaný. Česko zatím smlouvu neratifikovalo.

Další interpelující Věra Kovářová (STAN) řekla Babišovi, že měl přijít dopoledne. "Asi jste si ráno zapomněl vzít homeopatika na křivdu, když tu vedete stále stejné lži o dotacích," uvedla. "Homeopatika na křivdu už neberu, už jsem se vyléčil, jsem v pohodě," reagoval Babiš, podle něhož opozice mlátí prázdnou slámu.

Terčem výtek premiéra se stal i pražský magistrát, který audit Evropské komise také obdržel a pirátský primátor Zdeněk Hřib zvažoval, zda jej zveřejní. Babiš řekl, že by magistrát by měl místo střetu zájmů řešit odpadkové koše. Do vystoupení opět vstoupil Pikal, když upozornil na to, že koše nejsou předmětem interpelace. Kovářová se premiéra ptala na dotace na výstavbu základních a mateřských škol.