KOMENTÁŘ: Dzurilla je zralý na výpověď, Babiš mu navrhuje metál. Je to k smíchu, nebo k pláči?

Víkend strávili nad počítačem a s mobilem v ruce, aby jim někdo poradil. Senioři nad 80 let, kteří se od pátečního rána mohou registrovat na očkování proti covidu-19, bojovali stejně jako některé nemocnice se zázračným systémem. A když byli na pokraji zhroucení z naprosté vyčerpanosti, zaslechli, že premiér Andrej Babiš hodlá navrhnout na státní vyznamenání vládního zmocněnce pro digitalizaci a IT Vladimíra Dzurillu. Slova šéfa vlády mohla znít jako fata morgana, ale skutečně o žádný přelud nešlo. V současné době se zkrátka dává metál i za fušeřinu.

Populace bez internetu zbořila systém

Pokud by Vladimír Dzurilla měl v gesci podobnou zakázku v soukromém sektoru, byl by už nezaměstnaný a zítra ráno by se šel hlásit na úřad práce. Jakýkoli programátor by za zpackaný systém dostal výpověď, zatímco Babiš už avizuje, že Dzurilla, který nedokázal ani rozjet Chytrou karanténu, si už může nyní vybírat smoking, aby 28. října převzal ve Vladislavském sále na Pražském hradě státní vyznamenání. Žije premiér vůbec v reálném světě anebo se skandální zprávou snaží odvést pozornost od vlastní politické odpovědnosti a do očí bijící neschopnosti?

I kdyby systém bezchybně fungoval, je zarážející, že vůbec premiér hodlá někoho za dobře odvedenou práci vyznamenat. Asi je těžko představitelné, že by si pro medaili šel běžný smrtelník, který si dobře plní své povinnosti. Jestli chce šéf hnutí ANO někoho ocenit, měli by to být především lékaři, sestry a ostatní zdravotní personál, který zachraňuje zemi před apokalypsou.

A kdybychom měli schopnou vládu, která umí predikovat a logicky uvažovat, nemuseli jsme v tak velké krizi uvíznout. Pokud by premiér dokázal přiznat své chyby, mohla být část pacientů převezena v příhraničí do německých či rakouských nemocnic. Jenže tak neučiní, neboť by si poškodil pečlivě budovanou PR image. Domnívá se, že kdyby přetíženým nemocnicím ulevil, přiznal by, že situaci nezvládá, ztratil by lesk. A tak raději nechá tuzemský zdravotní personál padnout vysílením. Kabinet Andreje Babiše je opravdu tragický. Zatím se ještě nedokázal vypořádat s žádnou koronavirovou překážkou, která vládní gardě zatarasila cestu.

Kdyby situace nebyla tak vážná, mohlo by se vše nést v humorném tónu. Populace seniorů starších 80 let, z nichž většina nemá internetové připojení, zbořila systém, když se do něj hodlala přihlásit. Co asi bude následovat, až se do programu bude hlásit mladší generace. Snad se v tomto případě vláda uráčí informovat mobilní operátory, že spouští další registrační vlnu. U seniorů na jakékoli oznámení totiž pozapomenula. Ale co, když operátoři zvládnou lavinu blahopřejných textových zpráv na Silvestra, tak nějaký malý počet občanů, kteří se chtějí zaregistrovat, už zase nehraje až tak velkou roli. Ovšem kdy na ostatní přijde řada, by nedokázala věštit ani prorokyně Sibyla. Pokud půjdeme současným tempem, tak všem z nejvíce ohrožené skupiny bude vakcína aplikována kolem června.

Určitou cestu, jak si zkrátit čekání na registraci dalších věkových skupin, nabídl čtyřiadvacetiletý Filip Šedivý, student softwarového inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati. Tolik vychvalovaný systém, za který snad Babiš bude Dzurillu i svatořečit, napadl během chvíle, ačkoli předem počítal, že jej bude testovat celý den, aby objevil nějakou slabinu. Mladý expert záhy slavil vítězství. Program lehce přelstil, a to tak, že se nedopustil žádného podvodu. Jako čtyřiadvacetiletý se tak bez problému zaregistroval se svým rodným číslem do systému, který k sobě nemá pozvat nikoho mladšího osmdesáti let. Šachovou terminologií dal student systému mat. Tady raději Babiš už mlčí.

Úchvatný program má další detailní, drobnou chybičku. Nemohou se do něj zaregistrovat čeští občané polské národnosti, protože jejich rodné číslo se skládá z jedenácti čísel. Systém totiž umí zaregistrovat jen údaj o devíti a deseti čísel. Vláda prostě na početnou polskou menšinu u nás jaksi pozapomněla, ačkoli už při testování byla Moravskoslezkým krajem upozorněna na nynější problém. Nikdo si však nenašel čas, aby se zmíněnou patálii rozluštil.

Havlíček neví, že číslo pojištěnce se shoduje s rodným

Ale klid, kabinet stále maká, zatímco opozice jen kritizuje. Nemůže prostě všechno obsáhnout. Obyčejní lidé přece počkají. Nejdříve se přece museli přednostně naočkovat všichni papaláši se svými příbuznými do desátého pokolení. Současná exekutiva se neštítí ničeho, a to ani Andrej Babiš. Člověk, který se zapletl s StB a byl členem KSČ, si v koronavirové krizi nahání politické body tím, že cituje upáleného studenta Jana Palacha, aby se národ nyní spojil. Babiš se nezastaví před ničím, hlavní pro něj je, aby Strakovou akademii pro sebe uhájil i po podzimních parlamentních volbách.

Od vypuknutí pandemie je vládní scénář vždy stejný. Všechny návrhy a nápady si přivlastní premiér Babiš. Tvrdí, jak jsou geniální, a když se ukáže, že jsou trapné, začne svalovat vinu na ostatní. Jako nyní, kdy je přesvědčený, že technické problémy byly na straně nemocnic. A když je opravdu v úzkých, pošle na veřejnost superministra Karla Havlíčka, který svého šéfa hájí do posledního dechu. Někdy se trochu ztrapní, ale co byste neudělali pro svého nadřízeného, abyste se mu ještě více zalíbili? Naposledy se ministr průmyslu a obchodu ztrapnil v nědělní diskuzním pořadu na televizi Prima Partie. V ní se rozhořčil, proč by senior měl do systému vkládat své rodné číslo, když do kolonky mají vepsat číslo pojištěnce. Mnozí čekali, že se Havlíček ještě pozapomněl v silvestrovských taškařicích, ale poté všem došlo, o jak smutnou realitu se jedná a čeho jsme svědky. Vicepremiér zřejmě neví, že číslo pojištěnce je shodné s rodným číslem. Právě jsme se dotkli naprostého dna, hlouběji snad už klesnout ani nejde.

Už jsme si zvykli, že Havlíček se vyjadřuje ke všemu a mohl by stanout i v čele dalšího úřadu, a to ministerstva propagandy. Proč ne, vždyť všemu rozumí. A že něco nevyjde? Nebuďme za hnidopichy, jednou si přes e-shop dálniční známku bez problému nakoupíme, že, pane ministře dopravy? Opravdu nebuďme ke Karlu Havlíčkovi nespravedliví a ironičtí. Vždyť se lepší. Od léta se mu na železnici přestaly srážet vlaky. Nemusí pršet, stačí když kape, jak humorně zaznívá v české komedii Jáchyme, hoď ho do stroje.

Mohlo by se zdát, že nejlepší vakcínou proti trapné a zcela nekompetentní vládě Andreje Babiše je humor. Bohužel však nejde zapomenout, že ve hře jsou stále lidské životy, a proto nynější stav nejde bagatelizovat. Jsme v rukou naprostých neschopných amatérů, kteří nezvládají řídit stát. Opět se ukázalo, že premiér není žádný manažer, čemuž snad nevěří už ani on sám. Jeho vláda se zapíše do historie jako parta popletů a zmatkářů. V dějepisných učebnicích se o ní bude psát jako o nejhorším polistopadovém kabinetu. Kdy si Andrej Babiš uvědomí, že by už konečně měl začít makat? Včera bylo pozdě, pane premiére.