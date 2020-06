KOMENTÁŘ: Groše došly, počty nakažených tedy nevnímejme jako na jaře. Hra se slovy dělá divy

Sobotní počet 260 nakažených budí rozpaky, byť epidemiologové neustále opakují, že jde o lokální ohniska. Vláda Andreje Babiše se však tváří, že se s tímto vývojem počítalo, a naznačuje, že na současná čísla denní nákazy nemůže nahlížet jako na data z jarního období. Mezi řádky bychom od kabinetu, i když to nikdy nahlas neřekl, mohli číst i takový vzkaz: Čísla nákazy sice denně rostou, ale vám živnostníkům už nic na podporu nedáme, ani korunu. Státní kasa totiž není v dobré kondici. A tak předstírejme, že se nic neděje a dál pokračujme v návratu do normálního života. Peníze zkrátka vládnou světu a jim se podřizuje vše, třeba životy i zdraví, což platí celoplanetárně.

Hra se slovy dělá divy. Zvláště, když peníze docházejí. Samotný premiér Andrej Babiš už dříve řekl, že ekonomika se ve státě už takzvaně vypínat nebude. Tím jasně naznačil, že země nemá už další prostředky na její záchranu. Zajímavé je, že když se letos 14. března kromě lékáren a prodejen s potravinami i čerpacích stanic zavírala na základě vlastního usnesení obchodní centra, včetně služeb jako byly kadeřnictví i kosmetické salóny, činil počet denní nákazy pouhých 48 pacientů. Přestože data za sobotu vykázala 260 nově nemocných, tak se nic neděje, protože testování i o víkendu v kritických oblastech probíhá mnohem intenzivněji. Proto nyní nemáme nouzový stav, ani omezení volného pohybu, dokonce uvolňovací opatření nadále pokračují, od 1. července už nebude nutné nosit roušky ani ve vnitřních či venkovních prostorech. Není ovšem vyloučené, že brzy můžeme trumfnout datum 27. března, kdy se za den nakazilo doposud rekordních 373 pacientů. Pokud bychom toto číslo pokořili, jednalo by se stále o lokální ohniska a tvářili bychom se, že se nic neděje?

Papouškování o lokálních ohniscích zajistí klid

A tak když není člověk solventní a nechce tento fakt přiznat, musí vymýšlet různá vysvětlení, aby nikdo nepojal podezření, že je na dně či se ocitl na kolenou. A tak nyní hovoříme, že nákaza koronavirem je pouze lokální a jedná se o jakási ohniska v Praze, na Karvinsku, Frýdecko-Místecku, Olomoucku nebo Liberecku. V žádném případě nemluvme o celostátní pandemii, říkají epidemiologové. To je velice zajímavé vyjádření. Pokud si detailně vzpomeneme, pak i při jarní epidemii byly naopak oblasti, které měly slabý či nulový výskyt onemocnění, přesto i tam se život zastavil. Jedním z nich byl například i Nový Bor, který infekci zázračně odolával. Představitelé některých měst dokonce protestovali, proč mají mít uzavřené fabriky, když u nich jsou čísla příznivá, a přesto i oni musejí mít vše zavřené, respektive vypnuté. Neuspěli, stát tehdy jasně vzkázal, že na prvním místě jsou životy a zdraví občanů. Nyní jsou početné oblasti zdrojem nákazy, ale zbytek republiky to vzrušovat nemusí, když předtím se museli mít všichni na pozoru, a to i tam, kam covid-19, nezavítal.

A nyní, když nákaza stoupá, se máme tvářit, že se nic neděje a papouškovat, že se jedná jen o lokální ohniska a bude klid. Ještě že český jazyk je tak bohatý a květnatý, má plno synonym, a tak se dají vymyslet různé výrazy, které odvedou pozornost od jádra problému. Vypnout ekonomiku nyní poté, co dva měsíce nefungovala, by teď bylo pro stát smrtelné a je tedy naprosto vyloučené posílat OSVČ další kompenzační bonus. Zřejmě kabinet nepočítal jako řádný hospodář s tím, že mohou přijít horší časy, a neplýtvat penězi jen kvůli tomu, aby se zalíbil voličům. Proto se výraz lokální ohniska nyní vládě náramně hodí.

A aby nepadl nejmenší stín podezření, že s nákazou je to vážné, pak nastoupí koordinátor skupiny pro rozvolňování karanténních opatření a epidemiolog Rastislav Maďar, jenž už dříve uvedl, že ani v takových místech by nemusela být od července opatření stejně přísná jako doposud. A pokud koronavirus přece jenom zesílí, můžeme se dočkat zjištění, že nejlepší bude, pokud se společnost vzájemně promoří. Když o této metodě hovořil na jaře známý kardiochirurg profesor Jan Pirk, dostával výhrůžné e-maily, nekteří méně inteligentní jedinci mu dokonce slibovali smrt.

Je nutné v souvislosti s ekonomikou zdůraznit, že i kdyby se nevynořila takzvaná lokální ohniska, měla vláda bez ohledu na ně uvažovat sama o sobě o další finanční infekci pro podnikatele. Například v Praze je stále znát, že se po koronavirové pandemické temnotě metropole nedala stále do kupy. Některé restaurace stále zejí prázdnotou, MHD, zejména metro, jezdí i v době dopravní špičky poloprázdné. Podnikatelé zdaleka nejsou z nejhoršího venku, mnozí v nedělním odpoledni přemýšlejí, jestli zítra po letech svoji živnost neuzavřou, neboť už na byznys nemají prostředky, aby ji dále dotovali.

Šest miliard na slevy zřejmě zajistí přízeň seniorů

Finance na jejich pomoc se nenajdou, ale peníze na slevy na dráhu a autobusy pro seniory i studenty ANO. Kdyby se i na tento bonus sáhlo, pak by to zřejmě mohlo ohrozit volební preference hnutí ANO. Zejména důchodci, pokud by o slevy přišli, by se mohli rozhněvat a hnutí přestat podporovat. To by byl velký risk, zatímco na živnostníky není kladen takový důraz, neboť ti ANO nepodpoří, ať by se dělo cokoli. Penzisté i studující mohou opravdu zůstat v klidu, o jejich stále platných výhodách v dopravě je nedávno ujistila přímo i ministryně financí Alena Schillerová. Pokud by vláda tyto výhody ukončila, ze státního rozpočtu by nemuselo odcházet ročně téměř šest miliard korun (loni stát slevy vyšly na 5,78 miliardy korun – pozn. red), které by se náramně hodily na restart ekonomiky a státní kasa by nemusela být tak vyšťavená.

A pokud by někdo na macešský přístup k OSVČ či jiným byznysmenům upozorňoval, pak kabinet vytasí v nekonečné telenovele výmluv novou kapitolu s názvem druhá vlna, která má udeřit na podzim, a proto si živnostníci opravdu musejí pomoci sami. Po prázdninách se totiž čeká, že koronavirus zaútočí pravděpodobně znovu a jeho atak by měl mít větší intenzitu než na jaře, neboť bude chladněji. Představa, že virus si v létě vezme dovolenou a probudí se přesně v den, kdy začne školní rok a rodičům dětí každodenní život, je směšná a humorná. Možná by se tomuto tvrzení šlo zasmát v normalizačně - ideově zábavném pořadu Televarieté, ale pokud hovoříme seriózně, je to k pláči. Vždyť infekce způsobující covid-19 není závislá na počasí. Dokazuje to například Švédsko, v němž během března, kdy se infekce probudila, je průměrná teplota 3,3 stupně Celsia, zatímco v Thajsku ve stejné době se průměrné teploty pohybují mezi 30 až 35 stupni. Obě země pandemie zasáhla, i když severský stát drsněji, ale to díky tolerantnějšímu přístupu než jinde, a tak infekce opravdu s klimatickými podmínkami nesouvisí.

Fotbalisté z nakažených oblastí si vesele putují napříč zemí

Ať jsou čísla jakákoli, život se musí vracet k normálu, a to ve všech oblastech. Například na fotbalovou ligu, která byla přes dva měsíce přerušená, najednou může přijít fandit až čtyři tisíce diváků na jeden zápas, ačkoli počet nakažených covidem-19 rapidně stoupá. Zřejmě jsou si epidemiologové jistí, že infekci fotbal vůbec nezajímá, a proto na stadiony nevtrhne. Když byla nákaza nižší, hráči nesměli spolu ani trénovat, ale připravovat se museli jen individuálně. Bylo by naivní si nemyslet, že i tady nehrají hlavní roli peníze. Sponzoři zřejmě epidemiologům odborně vysvětlili, že soutěž i druhou ligu je třeba dohrát a pokud by nedali zelenou, škody by byly nevyčíslitelné. A tak najednou nikomu nevadí, že fotbalisté klubů z Prahy, Liberce, Olomouce či Karviné vesele putují k zápasům napříč celou Českou republikou. Vždyť se vlastně jedná jen o lokální ohniska a celou zemi tak nemohou zasáhnout, že?

Pokud by v březnu i dubnu data nákazy dosahovala tak vysokých čísel jako nyní, byli bychom doma zalezlí na tři západy, sotva bychom si směli jít jen nakoupit. Jenže vycucaná státní kasa mění pohledy i názory. Prostě, když nejsou peníze na další podporu restartu tuzemské ekonomiky, pak se na číslo 260 nakažených za 24 hodin nemůžeme dívat jako na 260 nakažených za den na jaře. Pohled na stav státní kasy dělá kouzla, a tak někdy neplatí hit pánů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, že „statistika nuda je, má však cenné údaje.“ I ty cenné údaje se totiž dají vysvětlovat a měnit podle toho, kolik grošů nám zbylo, respektive kolik nám jich chybí.