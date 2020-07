KOMENTÁŘ: Karvinské ohnisko může do hnutí ANO zavléci novou infekci. Stát má pomáhat, ne jen zaklekávat

Jako by Karvinsko leželo na konci světa. Jinak si macešský přístup vládní koalice a především hnutí ANO lze jen těžko vysvětlit. Koronavirové ohnisko v tamním regionu kabinet Andreje Babiše dlouho ignoroval. Stát nechal běžet doly, byť mnozí upozorňovali, že právě zde hrozí největší riziko nákazy. A na toto zjištění nemusí být člověk epidemiologem, aby věděl, co vážně hrozí, pokud havíři budou dále fárat.

Ekonomické zájmy zřejmě zvítězily nad zdravím horníků i dalších občanů. Za státní podnik Prisko, který provozuje OKD, je totiž odpovědné ministerstvo financí, jež má v gesci Alena Schillerová. Paní ministryně měla už na jaře, kdy se takzvaně vypnula kvůli infekci celá země, omezit či zastavit těžbu v dolech. Neudělala to. Proč tak neučinila, není asi těžké uhodnout. OKD se totiž údajně nenachazí v dobré fyzické kondici. Až raketový nárůst konečně doly zastavil.

Za důvěru ve volbách se jim nyní odvděčili ignorací

Lidé na Karvinsku tak mají oprávněný dojem, že se vláda na region zcela vykašlala. Což je paradoxní, neboť Moravskoslezský kraj lze nazvat baštou hnutí ANO, které zde při posledních parlamentních volbách v roce 2017 rozdrtilo konkurenci a slavilo zisk přes 35 procent. Za důvěru se jim vítěz nyní odvděčil ignorací při současných problémech. Jestli někdo z voličů, kteří fandí zmiňovanému hnutí, měl určité pochybnosti, když vláda nechala uzavřít nemocnici v Orlové, kde by se nyní mohli léčit pacienti s koronavirovou nákazou, pak nyní už asi neváhá. Tolik vychvalovaní politici, které volební vítězství katapultovalo k moci, se nyní od občanů na Karvinsku odvrátili zády.

Moc dobře si tamní lidé uvědomují, že pokud by ohnisko nezačalo komplikovat ostatním občanům v zemi odjezdy na zahraniční dovolené, neboť některé státy nedávno ohledně ohniska znovu zpozorněly, pak by se nákaza s největší pravděpodobností tak detailně nerozebírala a neřešila. Většina lidí z Karvinska s politiky už nadobro skoncovala. Poslouchat totiž, jak někteří z nich vykládají, že si za současnou situaci mohou sami, je nebetyčná nehorázná lež. Oni za ni nemohou, to je nesmysl! Jen zbytečně tak sílí stigma občanů z regionu, kterých se pomalu ostatní lidé v republice štítí. Viníci jednoznačně sedí ve Strakově akademii. Doly měli činitelé uzavřít hned, jak se koronavirus uvelebil v České republice. Jasně to dokumentoval poslanec za ODS Jakub Janda, který kabinet Andreje Babiše, konkrétně jeho, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a ministryni financí Alenu Schillerovou vyzval, aby už konečně zvedli zadek a zajeli se podívat, jak situace v Karviné vypadá, kde ve městě ani v okolí není dostatečný počet kapacit na testování. Dělají se hlavně rychlotesty, která však ukáží jen to, že jste nemoc prodělali, ale neodhalí, zda jste aktuálně infekční. Je nutné začít testovat pomocí PCR testů a posílit mobilní odběrová místa.



Nákazu pacientům neoznamuje hygiena, ale vrátný

Pane premiére, stát tady občas je od toho, aby občanům skutečně pomohl. Stát tady opravdu není jen proto, aby na některé nepohodlné podnikatele či firmy jen zaklekával či díky němu pocítili, jaké je to zaplést se s Finanční správou a řešit zajišťovací příkazy. Chytrou karanténu vláda v regionu proměnila na hloupou, z lidí si snad dělá legraci, když hygienické stanice nejsou schopny občanům sdělit, zda jsou pozitivní či nikoli. Organizace od hygieniků, kteří tvrdí, že když vám nezavolají do 16 hodin, pak nejste nakaženi, abyste poté zjistili, že pozitivní jste, jen ze stanice zapomněli vytočit vaše číslo, neodpovídá moderní době pyšnící se tolika technickými vymoženostmi.

Mnozí se rovněž o tom, že jim v těle řádí koronavirus, dozvěděli až od vrátného, který je nepustil přes vstupní závoru na směnu, protože má pro ně od hygieniků vzkaz, že jsou nemocní. Kdyby se tyto zmatky děly v počátku pandemie, nikdo by se nedivil. Ale koronavirus zde vládne už pátým měsícem. Místo, aby bylo okamžitě zahájeno celoplošné testování a v první řadě byli kontrolováni horníci s jejich rodinnými příslušníky, tak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si od mimořádné schůze v Poslanecké sněmovně dopřeje desetidenní pauzu než za asistence armády tento projekt spustí. Rozjet se má až 19. července.

Premiér se občas promění v paní Columbovou

Ministerský předseda Andrej Babiš opět prokázal, že pokud se vyskytne problém, který jej může politicky ohrozit, promění se v paní Colombovou anebo dá od patálie ruce pryč. Zatímco ještě 24. března v projevu k národu prohlásil následující: „Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření a beru na sebe plnou politikou odpovědnost,“ tak se jí postupně a pozvolna zříkal. Definitivně ji ze svých beder sundal před týdnem. V neděli 5. července prohlásil: „Všechna rozhodnutí dělali epidemiologové a hygienici. Neudělala to vláda, vláda to schvalovala.“ Do normální řeči se premiérova slova dají volně přeložit tak, že pokud je malér, za nic nemůže, to oni, já s tím nesouhlasil a v případě, že se objeví úspěch, okamžitě si jej přivlastní. Lidé ale dávají ve volbách hlas tomu, kdo se za ně postaví, když to bude nutné. Andrej Babiš tak zatím nečiní a nechává své příznivce ve štychu.

Karvinskem se nyní šíří zloba, a tak je logické, milí horníci i občané, abyste ani na okamžik ze své situace nevinili pana premiéra. To stejné platí i pro živnostníky, kteří tratí na tržbách, když do regionu se turisté bojí jezdit. Ale potlačme ironický tón a vžijme se do lidských osudů, které jsou ohniskem těžce zkoušeny.

Živnostníci i agenturní horníci volají o pomoc

Vláda by se měla zachovat lidsky a nepočítat jen groše. Kabinet Andreje Babiše by měl podnikatelům na Karvinsku vyplatit mimořádný kompenzační bonus, zastat by se měl i 1700 agenturních horníků, kteří na rozdíl od těch kmenových mají při uzavření dolů nárok jen na 60 procent ze své mzdy. Jejich složitá situace stát příliš netrápí. Kdyby opoziční Piráti nezačali vyjednávat o udělení různých benefitů, zbytek republiky by vůbec netušil, jaké trable prožívají agenturní havíři i jejich rodiny.

Koronavirové ohnisko na Karvinsku skutečně může zatřást volebními preferencemi a přeskupit síly. Zatímco u premiérova údájného střetu zájmů či jeho kauzy Čapího hnízda se voliči kvůli složitosti případů řídí podle vyjádření politiků, s nimiž sympatizují, u nákazy v Moravskoslezském kraji je situace jiná. Tady lidé nepotřebují nic vysvětlovat, jak se na kauzu Karvinsko mají dívat. Mohou se řídit vlastní zkušeností, která je u většiny stejná: Bohužel, vláda Andreje Babiše se zatím na nás vykašlala.