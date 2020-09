KOMENTÁŘ: Babiš je asi první člověk na světě imunní proti covidu. Zřejmě kvůli volbám

Musí být nyní vidět, a tak není čas respektovat hygienická nařízení. Hnutí ANO totiž ve čtvrtek startuje volební kampaň do říjnových krajských a senátních voleb. Babiše tak vyděsila představa, že by musel být zavřený v karanténě doma v Průhonicích, místo toho, aby ohromoval národ, co vše jeho hnutí vykonalo, a pokud jeho lidé dostanou další mandát, tak na co se veřejnost ještě může těšit a jaký ráj na zemi všechny čeká. Není tedy čas lelkovat a zahálet u sebe v domě, vážení.

Originální dárek k narozeninám? Nemusíte do karantény

A tak, když onemocněla koronavirem hlavní hygienička Jarmila Rážová, která předtím byla na úterním setkání Centrálního řídícího týmu na vládě, rychle se začalo tvrdit, že Andrej Babiš byl dostatečně chráněný, měl na sobě respirátor FFP2, v místnosti, která byla velká a větraná, seděl tři a půl až čtyři metry od ostatních. Zatímco většina jeho kolegů z jednání, po němž se nakazil i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, musela včetně ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha do karantény, Babiš si asi vymohl výjimku.

Sice se ohání tím, že mu ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová žádné omezení nenakázala, ale představa, jak si šéf vlády nechá něco někým nařizovat, je humorná. Současný ministerský předseda prostě nestrpí, aby si před ním bouchl do stolu někdo jiný. Podřizovat se prostě nebude, vlastně to ani neumí. Vrátil tak čas do doby komunistických papalášů a mocipánů, pro něž zákony neplatily, byli něčím více než ostatní. Anebo mu šéfka pražské hygieny Jágrová, která rozhodla, že může normálně pracovat, věnovala dárek k jeho včerejším šestašedesátým narozeninám?

V rozhodnutí nejít do karantény se ukrývá velké množství sobectví i diletantismu. Šéf hnutí Ano zřejmě nepřemýšlel, co by se stalo, kdyby se i on na jednání nakazil a covid-19 šířil na další, když není v izolaci. Podobného uvažování asi není schopen, teď se rozjíždí kampaň, tak nemůže přemýšlet o jiných, nemůže dbát na zdraví občanů, které může přítomností na mítincích ohrozit. Časy se opravdu změnily, a to výrazně. Pryč je doba, kdy politici říkali, že jsou zrcadlem národa a budou tak vzorem pro společnost. Babiš tak opět oživil citát z knihy spisovatele George Orwella Farma zvířat, a to, že všichni lidé jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější.

Premiér rovněž zapomněl, že žijeme v moderní době, která díky sociálním sítím vše dokonale zvěcní či zmapuje. A tak tvrzení, že respirátor FFP2 nyní nosí téměř všude, není pravdivé. Jasně to dokumentují jeho twitterové příspěvky, na nichž vystupuje bez jakékoli ochrany obličeje. S národem prostě hraje nefér zápas. Kdyby ale Babiš byl v opozici a pravicový ministerský předseda se zachoval stejně jako on, předseda hnutí Ano by byl jistě první, který by na šlendrián upozornil a těžil z něj politické body. A začal by moralizovat, že pravidla platí pro každého. O tom není žádných pochyb.

Bylo by dobré premiérovi připomenout, jak by se hygienici zachovali na obyčejném pracovišti, na němž by se prokázalo, že jeden ze zaměstnanců se nakazil covidem-19. Nikoho ze specialistů by nezajímalo, jak daleko jeho kolega od něj seděl anebo, zda měl respirátor či se v místnosti větralo. Do karantény by bez pardonu šli úplně všichni a pokud by neuposlechli, zřejmě by se nevyhnuli sankcím.

Nůžky mezi privilegovanými a veřejností se čím dál více rozevírají

Arogance mocných už byla patrná i při jarním dýchánku u prezidenta Miloše Zemana. Se svými spolupracovníky podle zveřejněné fotografie viditelně nedodržoval předepsanou vzdálenost a zpoza roušek společnost konzumovala přichystané občerstvení. Jaký je rozdíl mezi vrchností a obyčejným lidem prokázal po zmíněném randeti u hlavy státu ministr vnitra Jan Hamáček, který okamžitě vyletěl v helikoptéře do vzduchu, aby s policejním prezidentem Janem Švejdarem tehdy zkontrolovali, zda na Křivoklátsku se na turistických stezkách neshlukují lidé. Že před malou chvíli nedodržoval rozestup i on v dané chvíli, kdy si hrál na šerifa, příliš neřešil.

Lidé krokem premiéra Andreje Babiše definitivně ztrácejí důvěru v politiku. Naopak, nůžky mezi privilegovanými a veřejností se čím dál více rozevírají. PR tým kolem rodáka z Bratislavy pravděpodobně nepočítal s tím, že rozhodnutí nejít do karantény způsobí takovou nevoli. Proto, kdyby na základě této kauzy hrozil pokles předvolebních preferencí, okamžitě vystoupí premiér, aby husákovskou českoslovenštinou národu sdělil, že on za nic nemůže, že on do karantény chtěl, ale hygienička Jágrová mu to jen nedovolila...