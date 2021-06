KOMENTÁŘ: Neřeším, zda při zásahu v Teplicích zemřel Rom. Záleží totiž na všech životech

Nechtěl bych se ocitnout v blízkosti takového agresora a to jsem kus chlapa a už vůbec si nedokážu představit, že by se do konfrontace s někým takovým dostala např. matka vedoucí dítě do školy.

Proto velmi oceňuji práci policistů, kteří na místo přijeli, zpacifikovali agresora a to i za cenu, že je poškrábal a pokousal a nyní můžou několik dní trnou, zda je něčím nenakazili. Myslím, že to co si teď od všech zaslouží je vzdát jim respekt a úctu za to, že opravdu pomáhali a chránili.

Nestačím se potom divit, když je celá věc přirovnávaná ke smrti Američana George Floyda. Neřeším to, zda umřel Rom, černoch nebo běloch (pokud to tak tedy ještě můžu napsat), proto ani nechápu stuhu s nápisem „Na romských životech záleží“. Podle mě záleží na všech životech bez toho jakou má kdo barvu pleti.

V tomto případě šlo o zfetovaného, nebezpečného jedince, který pravděpodobně umřel pod vlivem drog, ale možná i na zdravotní komplikace, kdy pitvou byly zjištěny chorobné změny věnčitých tepen srdce.

Šlo o agresora, který kdyby nebyl policisty přemožen, tak možná ublíží někomu nevinnému. Ať mi tedy někdo vysvětlí, proč se v Praze chystá demonstrace proti „policejní brutalitě“.

Autorem komentáře je Ing. Miroslav Zborovský, starosta obce Těšany