KOMENTÁŘ: Novotný i ODS se musejí změnit, jinak skončí v poli poražených. Je načase sešlápnout plyn

Popularita Pavla Novotného, ať už v pozitivním či negativním smyslu, působí v ODS jako určitý alarm. A většina, i když starostu Řeporyj nemusí, si uvědomuje, že kdyby nebylo jeho osoby, o občanských demokratech by se spíše mlčelo. Do strany, která si zakládá na slušnosti, jisté filozofii a téměř v ní nejsou žádné emoce, může případně i v parlamentu Novotný vnést chaos, který může zničit veškeré hodnoty konzervativců. A po ohlášení plánu, že by rád kandidoval, tomu někteří chtějí zabránit. Europoslanec Jan Zahradil dokonce prohlásil, že nenechá ODS Novotným zničit, ten na to reagoval poznámkou o zombie. Na takové hádky či půtky před veřejností, není partaj plná profesorů a doktorů zvyklá. A jistě ji děsí, že právě tímto budí v médiích pozornost, po níž sice touží, ale ve stylu, jak zasadila drtivý úder vládní koalici.

Otřepané fráze s nudou nikoho neohromí

Možná by už Pavel Novotný nebyl členem ODS, kdyby nyní nebyl pod policejní ochranou, kterou dostal kvůli tlaku od Rusů za vybudování památníku vlasovcům. Sám užívá oblíbenou poznámku, jak moc dobře si uvědomuje, že strana ho jedinou sms zprávou může kdykoli vypnout. Starosta Řeporyj opravdu není typem celostátního politika, je emotivní, užívání vulgárních výrazů se u něj snad ani nedá spočítat, co jej napadne, to napíše na sociálně sítě. Jeho kritici upozorňují i na jeho trestní rejstřík, který si pošpinil pravomocným rozsudkem za výhrůžku vraždou, jež adresoval Marku Vítovi. Ve srovnání s předsedou ODS Petrem Fialou jde o dva kosmicky rozdílné světy.

A přesto se mohou objevit názory, že demokraté Pavla Novotného potřebují. Je dobré si uvědomit, že strana, jejíž DNA začíná být nudou, se potřebuje pohnout z jedenáctiprocentních volebních preferencí, na níž nyní uvízla. Je nutné sešlápnout plyn, jinak se nic nestane. Určitě strana z malých procentních čísel nevybředne neustálým opakování vět typu, že „máme premiéra ve střetu zájmů, že jeho vláda nezvládla koronavirovou krizi“ a podobně. Otřepané fráze už nikoho neohromí, je nutné jednat. Pustit Pavla Novotného do vyšších politických pater je ale risk.

Alespoň zatím. Pokud by Pavel Novotný zůstal stejný, tedy vulgární a urážející oponenty. Musel by se změnit, ale určité rebelství je nutné, aby si uchoval i jako případný poslanec. To v ODS chybí, stejně jako zdravá drzost i štiplavé poznámky, bohužel serióznost už voliče neláká. Svět se zkrátka změnil, stejně jako politická kultura.

Razantní kritika komunismu na část členů zabírá

Je tu ale jedna věc, která Pavlu Novotnému stále zajišťuje členství v ODS. Razantně vystupuje proti komunismu, upozorňuje na jeho zrůdnost i prokázané zločinné skutky. Nenechal se zastrašit ruskými výhrůžkami, když oznámil, že uctí kontroverzní vlasovce. Zůstal neoblomný. V době, kdy se někteří už odmítají zabývat minulostí a přijde jim zcela normální, že někdo byl v KSČ či agentem StB, ozve se právě starosta a na přehmaty z bolševické éry emotivně upozorňuje. Právě tento jeho směr je některým členům ODS velice sympatický, může jim imponovat a jsou i ochotni se přenést přes jeho vulgární rétoriku nebo ji alespoň částečně tolerovat.

Jeho předností může být i skutečnost, že jako komunální politik ví, o čem je život normálních lidí, které až tak nezajímá případný premiérův střet zájmů, ale řeší, jak vyjdou s penězi do výplaty, či zda jim na dveře nezaklepe exekutor. Pavel Novotný se cítí být silný v terénu. Jako se liší mluvou, tak je od ostatních politiků rozdílný v činech. Nebojí se o půlnoci vyhnat narkomany z tamního hřbitova, zlikvidovat černé ubytovny anebo i v noci je ochoten zařídit opravu rozbité pouliční lampy ve ztemnělé řeporyjské ulici.

ODS jasně stojí na křižovatce, to je zřetelné. Když nic neudělá, zůstane ji natrvalo role nevýrazné opoziční strany. Udělat něco se sebou ale musí bezpodmínečně i Pavel Novotný. Pokud se sám umravní a dostane určitý vymezený prostor, může být pro ODS opravdu prospěšný. Zkusit smíchat Fialovu moudrost s Novotného výbušností a zdravou drzostí by nemuselo být pro ODS zlou kombinací. Změnit se zkrátka musí všichni: Novotný i ODS. Jinak na všechny zbyde role poražených a šéf strany bude opět gratulovat Andreji Babišovi a jeho Hnutí Ano k drtivému volebnímu vítězství.