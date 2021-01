KOMENTÁŘ: Pane Hniličko, patříte na trestnou lavici a nic jiného než pískot si nezasloužíte. Ztratil jste lesk

Každým dnem, kdy setrvává v pozici předsedy Národní sportovní agentury, se ztrapňuje. Zlatá olympijská medaile i tři tituly mistrů světa, které Milan Hnilička během své kariéry vybojoval, najednou ztrácejí lesk a mění se v bezcennou cetku. Je zarážející, že jako bývalý vrcholový sportovec nemá v DNA zakódovanou čestnost a fair play. Gólman ztrácí i kredit chlapa, který není schopen sebereflexe. Kdo při jakémkoli sportovním zápase podvádí, je okamžitě sankcionován. Bohužel pan Hnilička už zapomněl, jak se chová správný sportovní gentleman. A poslanci, kteří jej dnes podrželi, o morálce a zodpovědnosti zřejmě nikdy v životě neslyšeli. Zvláště zákonodárci z hnutí ANO.

V ANO zřejmě nikdy nepochopí, že peníze nejsou vše

Rodiče malých hokejových brankářů, kteří mají na stěnách vylepený plakát Milana Hniličky, by jej měli okamžitě sundat. Alespoň do doby, dokud neodstoupí z čela Národní sportovní agentury. Pokud tak neučiní, měla by maminka či tatínek talentovaného špunta plakát rozcupovat. Vládní zmocněnec pro sport nemůže být vzorem pro další fakíry v hokejové brance. Člověk, který navzdory vládním zákazům, jde juchat se společností, zatímco ostatní musejí odložit v době pandemie své kulaté narozeniny, si opravdu žádný obdiv nezaslouží.

Nikdo z hostů navíc nedodržoval současný přísný protiepidemický systém, a tak se mohli postarat o další šíření nebezpečné infekce. Vždyť lékaři, sestry i další zdravotní personál mají v nemocnici málo práce, že pane Hniličko, pane Paroubku, pane Šlégře, pane Husáku i pane Bendo. A na podnikatele, kteří opatření dodržují a kvůli nedostatečným kompenzacím krachují, jste si jistě ani nevzpomněli.

Rovněž zaráží, jak se původně Hnilička k celému průšvihu postavil. Do chlapa, který se k problému postaví čelem, měl kosmicky daleko. Oznámil, že dá na charitu padesát tisíc korun. Je sice šlechetné podpořit populaci, která nyní dvojnásobně strádá, ale bývalý poslanec ji jen využil jako jakýsi trapný odpustek. A pokud by pomoc myslel vážně, potom by jako zákonodárce věnoval potřebným celý poslanecký plat a nikoli ušmudlaných padesát tisíc. Nešlo o gesto ze solidarity, ale o vypočítavý postoj.

Někdy prostě peníze nestačí, zkrátka vše nezachrání, což lidé kolem holdingového krále Andreje Babiše z hnutí ANO asi nikdy nepochopí. Mimochodem premiér původně na Hniličku vyvíjel tlak, aby odstoupil i z čela agentury, ale poté otočil. Musíme si zkrátka zvyknout, že Babišova slova nemají žádnou hodnotu. Armáda, které slíbil, že jí v lednu okamžitě vrátí deset miliard korun, o něž je při schvalování rozpočtu ožebračili komunisté, by mohla vyprávět, respektive plakat.

Stýkat se s kmotrem je vždy na pováženou

I kdybychom nebojovali s koronavirovou pandemií, Hnilička by měl stejně na všechny funkce rezignovat. Alespoň ve zdravé demokratické společnosti. Scházet se s podnikatelským kmotrem Petrem Bendou je už samo o sobě na vyloučení do konce zápasu. Ani jména jako bývalý premiér Jiří Paroubek či kontroverzní krajský ředitel policie v Libereckém kraji Vladislav Husák nepůsobí seriózním dojmem. Člověk, který je součástí veřejného života a je na něj vidět jako na rybičky v akváriu, by měl před podobnou společností okamžitě zabouchnout dveře, zamknout je na deset západů a zapnout veškeré alarmy. Pohybovat se v kmotrovském či bossovském prostředí je na pováženou, zvláště když rozhodujete o přerozdělování miliard korun.

Hnilička je navíc v čele Národní sportovní agentury nevýrazný, nepůsobí ani státnicky. Dodnes se mu musí zdát, jak narazil v Senátu, který se předloni na jaře zabýval novelou zákona o podpoře sportu. Současný šéf horní komory Miloš Vystrčil (ODS), který byl tehdy senátorem, Hniličku doslova peskoval a všechny návrhy mu rozcupoval. Bývalý gólman se kromě smutného, protáhlého výrazu tenkrát nezmohl na jediný reflexní zásah. Vystrčil jej tehdy úplně znemožnil. Chodit nepřipravený na setkání s precizním matematikem i fyzikem, který bazíruje i na nejmenším detailu, je opravdu vražedné.

Naposledy bývalý světový šampion ohromil, že vrcholoví sportovci by měli být přednostně očkovaní proti covidu-19. Jakým právem? Jsou snad něco více než vědci, učitelé, lékaři, soudci či řidiči? I z této rétoriky je zřetelné, že Hniličkovi není papalášství vůbec cizí. Rodák z Litoměřic se nyní zaštiťuje nejenom podporou poslanců, ale i některými sportovními svazy. Aby ne, když některé zřejmě mají velký profit z Hniličkova působení.

Opravdoví mistři jej ale odsuzují. Jeho chování odsoudil takový machr jako hokejista Jiří Hrdina, trojnásobný vítěz Stanley Cupu a mistr světa. Nebojí se říci, že takové excesy patří před rok 1989, kam se nás současná garnitura usilovně snaží vrátit. Střední útočník naštěstí nezůstal v kritice osamocen. Červenou kartu z posice šéfa Národní sportovní agentury Hniličkovi ukazuje fotbalová Slavia i Sparta či Teplice. Nelibost se nebojí projevit skokané na lyžích či biatlonisté. Jejich vedení je schopné a nepotřebuje žádnou výpomoc bokem. Opravdoví šampioni se nikdy nemusejí bát říci svůj názor. Odvahu už předvedl olympijský vítěz ve skocích na lyžích Jiří Raška, který po okupaci vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, se nebál podepsat Dva tisíce slov, dokument Pražského jara.

Pane Hniličko, zkuste si vzpomenout na dobu, když jste ještě na ledě respektoval pravidla, a proto jste byl pro národ modlou. Nyní se řítíte do trosek zapomnění. Buďte chlapem a uvědomte si, že jste pozbyl veškeré důvěry. Pokud tak neučiníte, nemůžete už nikdy počítat s aplausem, na jaký jste byl zvyklý za své bravurní zákroky. Naopak, budete vypískán a nakonec stejně odejdete s ostudou.