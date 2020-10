KOMENTÁŘ: Po vyjukaném Vojtěchovi, rozkazovačném plukovníkovi přichází konečně pan Rozvážný

— Autor: Petr Třešňák / EuroZprávy.cz

KOMENTÁŘ – Vzbuzuje naději i důvěru. Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný by do resortu, který se už osm měsíců zmítá v koronavirovém chaosu, mohl vnést řád a koncepčnost. Dětský hematolog se po uvedení do funkce oprostil od oslnivých prohlášení, jak s covidem-19 zatočí a co hned udělá. Už svou rétorikou i přístupem zastínil své předchůdce. Ve srovnání s vyjukaným Adamem Vojtěchem a rozkazovačným plukovníkem Romanem Prymulou působí jako zázrak.