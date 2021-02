KOMENTÁŘ: Pohrdání pokračuje. Národ sedí uzamčený doma a Havlíček posílá fotky z výletu

Provinili se morálně, byť žádné nařízení přímo neporušili. Vládě se u veřejnosti vypařily poslední zbytečky autority, která je neustálým pohrdáním národa v době pandemie degradována k nule. Cestování jejich členů totiž působí tragikomicky až trapně, a to v kontextu s nedávným vystoupením ministra zdravotnictví Jana Blatného. Šéf momentálně nejsledovanějšího resortu v zemi prosil, aby lidé zůstávali doma a apeloval na zaměstnavatele, aby jejich podřízení mohli pracovat z domovů, pokud je home office jen trochu možný.

Hámovi roste cestopisná konkurence

Přitom byl v obličeji celý sinalý, hlas se mu lámal, neboť opatření, které vláda zavedla, přestala fungovat a dodal, že právě probíhající víkend dle chování lidí rozhodne, zda nedojde k zákazu cestování mezi kraji. Premiér Babiš uvedl, že na odpovědnosti občanů bude záležet, kdy a v jakém rozsahu se otevřou školy.

Superministr Havlíček, který by nejraději vládl všem resortům v zemi, protože vůbec nepotřebuje spát, ale v době apelů premiéra Babiše či ministra Blatného byl zřejmě offline, a k tomu mu doma nešel proud, aby si mohl zapnout televizi či rádio. Vicepremiér se totiž hned v sobotu ráno sbalil, aby si se svým psem udělal výlet. Nešlo však o žádné venčení hafana za domem. Havlíček ze středních Čech, kde bydlí, se vydal do 150 kilometrů vzdáleného Černého v Pošumaví a navíc svištěl lokálkou po jižních Čechách. Zřejmě, aby zavřeným lidem doma nebylo líto, že nikam nemohou, tak jim výlet ještě zdokumentoval. Na síť pověsil z výletu fotky, aby také ukázal, jak například vypadá lipenská vodní nádrž. Anebo se rozhodl konkurovat cestopisnému seriálu České televize Karavanem po Česku s moderátorem Alešem Hámou a hodlá točit pořád Lokálkou po Čechách v době karantény, zatímco ostatní musejí povinně dřepět doma.

Lokálkou po jižních Čechách. Dneska Černá v Pošumaví a Lipno. pic.twitter.com/E7Yo3cOWxc — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) February 6, 2021

Doma nezůstala ani šéfka státní pokladny Alena Schillerová. Pravděpodobně už ji v luxusním bytě nebavilo pilovat první lekci angličtiny z učebnice pro samouky, tak sedla do limuzíny, aby zkontrolovala obchodní řetězce, zda po dočasném zrušení DPH snížily ceny respirátorů. V zápalu nadšení, jak maká, aby se pochlubila panu premiérovi, se nechala natočit, jak sedí vzadu nepřipoutaná. Věčně snaživá ministryně tak od Babiše žádnou pochvalu neuslyší, navíc si bude muset popovídat s policií. Aby zloba nebyla tak velká, uvedla, že pošle deset tisíc korun na pomoc obětem dopravních nehod. Při příjmech paní ministryně se jedná o opravdu ohromující sumu.

A pozadu nemohl zůstat ani ministerský předseda Andrej Babiš. Dostal geniální nápad, že poletí s vládním poradcem pro zdravotnictví Romanem Prymulou do Maďarska, jehož demokracii Babišova stranická kolegyně Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise, označila za nemocnou. A právě tady obdržel šéf vlády od diktátorského Viktora Orbána teprve ten pravý recept, jak se vypořádat s koronavirem. Tuzemští vládci mají pomalu od nepaměti v krvi zaneseno, aby se jezdili učit či inspirovat od totalitních usurpátorů. S výlety do říší zla započal už Klement Gottwald, který před Vánocemi roku 1929 v Rudolfinu, kde tehdy Sněmovna zasedala, hřímal, že se komunisté jezdí do Moskvy učit, jak ostatním zakroutit krkem.

Na Gottwalda navázal v roce 2014 prezident Miloš Zeman, který se přiznal, že do Číny létá, aby se poučil, jak stabilizovat společnost. A nyní nám dorostl další pilný žák jménem Andrej Babiš, který se kamarádí s výrostkem Orbánem, jenž omezuje tisk a opoziční novináři nesmějí vládní straně Fidesz klást kritické otázky. Že by se premiérovi, který ovládá přes zaparkované svěřenské fondy značnou část médií v zemi, rodil nějaký plán? Každopádně jeho cesta nebyla nezbytně nutná a mohl klidně zůstat v Průhonicích. Navíc vrazil políček celému odbornému týmu spolupracovníků, když řekl, že v Maďarsku získal cenné informace o řešení koronavirové pandemie. Tím dokonale shodil všechny odborníky, kteří mu radí.

Kdo je nesnesitelný, může ven

A doma u Babišů nesetrvala ani premiérova paní s dcerou Vivien, která vyrazila odpočívat do Dubaje. Paní Babišová, která se díky karanténě poprvé postavila k plotně, jak přiznala, byla ze svého kuchařského umění tak vyčerpaná, že se prostě musela zrekreovat. Navíc kdo má pořád poslouchat recepty Kluků v akci, když se mohu nechat pohodlně obskakovat v teplé Dubaji? Mimochodem premiér nešel příkladem ani loni v létě. V době, kdy Babiš tvrdil, jak může být krásná dovolená u Máchova jezera či v hlubokých tuzemských lesích, odletěl na dovolenou na Krétu k moři. Tehdy si svůj přešlap obhájil, že je podle okolí nesnesitelný, a tak mu známí doporučili, aby změnil prostředí. Podle mnohých je premiér nesnesitelný dále, a tak mu volno na Krétě příliš nepomohlo. Kdo je tedy nesnesitelný, může ven. A to jsme v karanténě nyní všichni.

Ano, nikdo z kabinetu se v současné době neprovinil proti vládním nařízením, nejuchal s Paroubkem či Hniličkou v žádném dalším hotelu. Havlíček, Schillerová, Babiš i jeho paní skutečně neporušili protiepidemická opatření. Ale stejně dali najevo své papaláštsví, že oni mohou více. Ve chvíli, kdy hrozí omezování cest mezi kraji a stále se řeší, za jakých okolností se děti vrátí do škol, je vrcholem arogance, že vládní politici jezdí na výlety, a ostatní žádají, aby byli zodpovědní a nepřekročili práh svého bytu či domu. Stejně se zase dozvíme, že za zhoršenou situaci mohou všichni lidé, protože nic nedodržují, jak tvrdí kabinet. Prostě stále platí klasické Babišovo: já nic, za všechno mohou oni. Škoda, že kariéru zatím ukončil Miroslav Kalousek, jinak bychom už dávno znali jméno viníka.

Každopádně vrcholní představitelé svými výlety neprojevili vůči ostatním dostatek empatie. Mnozí jsou na pokraji zhroucení. Nejenom, že už nemají žádné finance, ale začínají mít z neustálého pobytu doma vážné psychické problémy, a to v podobě depresí a úzkostí. A do toho jim Karel Havlíček pošle fotografie z výletu, jak je krásně v Černé Pošumaví. Kolik uživatelů asi rozbilo vzteky monitor u svých počítačů, když viděli, jak se chlubí cestopisným zážitkem? Schválně, kam pojedete příští víkend, pane ministře? Možná ale zasáhne paní Havlíčková a promění se v ženu cestovatele Emila Holuba z filmu Jára Cimrman ležící, spící. Pokud by se ministra průmyslu a obchodu i šéfa resortu dopravy někdo chtěl zeptat, kam vyrazí příště, ujme se okamžitě slova jeho žena a rezolutně prohlásí: Doma bude, už se narajzoval dost.