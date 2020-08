KOMENTÁŘ: Pompeo přijede vzkřísit skomírající demokracii. Bagatelizováním komunismu jej neošálíte

Až přijede na Pražský hrad, aby mimo jiné probral bezpečnost mobilních sítí páté generace (5G) a s ní spojené vztahy s Čínou, dotkl se otázky závislosti na energii z Ruska a se svými partnery ve střední Evropě jednal také o ohlášených přesunech části amerických jednotek z Německa, vstoupí vyloženě na nepřátelské území. Setkání ministra zahraničních věcí Spojených států amerických Michaela Richarda Pompea s českým prezidentem Milošem Zemanem, tedy pokud proběhne, se téměř jistě ponese v napětí a jen díky diplomatickému protokolu nebude dále eskalovat.

Premiér se zapletl s StB, která vedla svazek na Trumpa

Česká hlava státu totiž obdivně vzhlíží k diktátorským režimům, jaké vládnou v Rusku a Číně, od níž se Zeman učí, jak stabilizovat společnost. Naopak bývalý ředitel zpravodajské služby CIA nedávno prohlásil, že čínští komunisté jsou největší hrozbou dnešní doby. Sejdou se tedy úplně dva jiné světy. Miloš Zeman, který oba zmíněné režimy adoruje, téměř dělá z České republiky pomalu jejich gubernii. Na jaře se například nedokázal zastat komunálních politiků, kteří kvůli protiruským aktivitám museli mít policejní ochranu, neboť jim bylo neustále vyhrožováno a on jen mlčel.

Ruku si Pompeo podá jak se Zemanem, tak i premiérem Andrejem Babišem, kteří byli členy totalitní KSČ, jež ve studené válce devastovala demokratické principy, na nichž USA stojí a hájí je. Ministerský předseda se navíc podle pravomocného soudního rozsudku zapletl s StB, která na nadřízeného Mikea Pompea, jímž je Donald Trump, vedla po svatbě s československou rodačkou Ivanou Zelníčkovou společně s rozvědkou svazek. Z něj vyplývalo, že se komunističtí agenti, kteří chtěli zjistit, s kým se rodina z amerických vládních a politických kruhů stýká, Trumpovi vysmívali, když mluvil o prezidentských ambicích.

Návštěva americké delegace bude v tomto ohledu plná absurdit, která jsou tak příznačná pro díla bývalého prezidenta Václava Havla, jehož jméno i odkaz za mořem stále rezonují, a to i téměř devět let po jeho smrti. Přesto jeho tvorba, až se Zeman a Babiš, kteří v minulosti stáli na opačné straně než Pompeo, budou na šéfa americké diplomacie usmívat, v romantické letní Praze ožije. Mnoho jeho příznivců si totiž vzpomene na jeho legendární hlášku ze hry Audience, která zní: To jsou ale paradoxy, pane Vaněk, napsal tehdy uznávaný dramatik, jenž zemi nasměřoval na demokratickou vlnu a bez jehož statečnosti a odporu proti komunistické diktatuře bychom nyní neměli svobodu a demokracii, ale ani by k nám nemohl Pompeo přijet. Zeman ani Babiš se díky své minulosti o jeho současnou návštěvu svým dřívějším počínáním totiž vůbec nezasloužili.

Babiše si zřejmě loni CIA pozvala k sobě na kobereček

Navíc český premiér si zcela jistě pamatuje na svou loňskou jarní návštěvu v USA, kdy jej během ní přijala i Gina Haspelová, současná šéfka CIA, a to přímo v centrále této zpravodajské agentury v Langley ve státě Virginia. Obsah setkání a proč byl bývalý agent StB pozván do sídla CIA, nebyla nikdy sdělena. Můžeme se jen dohadovat. Je ale možné, že zpravodajská agentura varovně zvedla prst, aby jak Babiš, tak Zeman neměnili priority české polistopadové zahraniční politiky a zůstali věrní zpravodajským operacím, které spojencům přinášejí profit. Američané na svobodě lpí a kdokoli by ji chtěl ohýbat, toho si neváhají pozvat na kobereček, byť se ten dotyčný jmenuje Andrej Babiš a svou zemi chce řídit jako firmu.

A ministr zahraničních věcí navíc není klasickým Američanem, který by ze slušnosti a z fráze říkal, že komunismus je zlo. Rodilý Kaliforňan studoval na prestižní americké vojenské akademii ve West Pointu, kterou úspěšně zakončil v roce 1986. Poté strážil v Bavorsku hranice železné opony a v té době vykonával funkci velitele tankového praporu na hranicích Československa a východního Německa. Sám říká, že měl zblízka možnost poznat, jak bolševický režim je zvrácený a zavrženíhodný. Nesmyslnost a krutost režimu konkrétně poznal v obci Mödlareuth, která leží částečně v Bavorsku a částečně v Durynsku. V západní části sloužil, a tak viděl, jak vesnici od roku 1966 rozdělovala zeď, která byla dlouhá 700 metrů a vysoká 3,30 metrů. Byl tak násilně přerušen kontakt obyvatel z obou jejich částí a občané z území Durynska, bývalé NDR, byli dnem i nocí hlídáni pohraničníky se samopaly. Pompea prostě nikdo bagatelizováním komunistického režimu, jak to cíleně dělají některé dezinformační a proruské weby, neošálí, on prostě jeho krutost osobně poznal. Ani jeho kolegové si nedělali iluze, vždyť Američané nazvali Mödlareuth Little Berlín, tedy Malý Berlín, neboť ho rozdělovala zmíněná zeď, podobně jako Berlín dělila Berlínská zeď.

Tlak USA na komunistickou Čínu neskutečně sílí

I tato zkušenost udělala z Pompea zarytého antikomunistu. A není v současné americké administrativě jediný, kdo se ostře vymezuje proti rudé totalitě. Boj proti totalitní komunistické Číně sílí i ze strany prezidenta Donalda Trumpa, který uvažuje, že by členům komunistické čínské strany včetně jejich rodinných příslušníků zakázal vstup do USA. A nejen to. Trump vydal příkaz, kterým Američanům zakázal blíže nespecifikované obchodní transakce s čínskými společnostmi, které vlastní platformy TikTok a WeChat.

Návštěva americké delegace vysílá jasný vzkaz, že je nejvyšší čas postavit se proti nelidským diktátorským režimům. Vždyť Pompeo na rovinu nedávno prohlásil větu, jež možná vejde do historie, a to: „Pokud svobodný svět nezmění komunistickou Čínu, komunistická Čína změní nás.“ Proto tak úzkostlivě dbá, aby Čína neovládla moderní technologie, konkrétně bezpečnost mobilních sítí páté generace (5G), které vytvoří mechanismus hledání spolehlivých a důvěryhodných dodavatelů softwaru a hardwaru, ochrání komunikační sítě před možným narušením a manipulací i zajistí v nich ochranu soukromí a práv občanů. Američané se jednoznačně bojí čínského špiclování, pokud by se dodavateli softwaru a hardwaru staly jejich společnosti Huawei či ZTE. V této věci jsou Češi už od jara s Američany spojenci, neboť Babiš s Pompeem na dálku kvůli tehdy probíhající koronavirové pandemie podepsali deklaraci o 5 G sítích, což nelibě nese právě Čína.

Plánovaná témata jistě nejsou Zemanovi po chuti

Pompea děsí i rozpínavost Ruska, které je pro svět rovněž nebezpečné. Proto hodlá šéf americké diplomacie vznést otázku závislosti na energii z Ruska. Na schůzce se Zemanem a Babišem chce pak jednat o spolupráci v jaderné energetice a o „snahách o obranu před neblahým jednáním Ruska a komunistické Číny.“ Až tato témata uslyší Zeman, příznivec čínsko-ruské družby, půjdou na něj mrákoty a možná hned zvedne telefon a zavolá čínskému soudružskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi, aby si postěžoval, s kým musel jednat. Anebo jej okamžitě Si Ťin-pching pozve Zemana na kobereček a pro příště mu podobné schůzky zakáže. Mimochodem veřejnost po dlouhé době uvidí svého prezidenta v reálu. V posledních dnech totiž Miloš Zeman připomíná manželku detektiva Columba, kterou nikdo nikdy neviděl, ale pořád se o ní mluví. Navíc české hlavě státu alespoň na chvíli skončí jeho oblíbené pyžamkové dny, bude se muset obléci i ukázat a pak ho možná bude čekat studená sprcha od čínských soudruhů.

Pro Českou republiku je návštěva ministra zahraničních věcí USA Pompea velkou událostí. Po pokusech Hradu přeorientovat zahraniční politiku na diktátorské režimy a stát se jejími vazaly a patolízaly, je mise šéfa diplomacie závanem vzpomínek na havlovské časy, kdy k nám jezdily opravdové demokratické osobnosti ze západního světa. S velkou pompou jej jistě přivítají i v Plzni, kam republikánský politik přijede vzdát hold americkým vojákům, kteří město stejně jako západní a jižní Čechy v květnu roku 1945 osvobodili. Položí květiny padlým u památníku Díky, Ameriko. Oslavy, které na jaře odložil koronavirus, ukazují, jak jsou české a americké dějiny provázány a možná více než si myslíme. Kdo osobně v Plzni zažil slávu na výročí osvobození v roce 1990, musí mít dodnes husí kůži a v očích slzy dojetí. Byl to ze strany tehdejších Čechoslováků nefalšovaný vděk za svobodu, kterou západočeské metropoli vydobyla 3. americká armáda generála George Pattona. Plzeňské výročí osvobození je i jakýmsi protiruským vzdorem, neboť komunisté vymývali hlavu žákům a studentům, když tvrdili, že Československo osvobodila jen Rudá armáda.

Američané současnou návštěvou ve střední Evropě vysílají signál, že svoboda je stejně důležitá jako vzduch k dýchání a je nutné se o ni starat. Jako velmoc se ale nikoho nedoprošují, což jednoznačně ukazuje případ Němců, kteří jako členové NATO neplatí odpovídající dvě procenta HDP, a proto Pentagon stahuje z jejich území 9 a půl tisíce svých vojáků. Nejméně další tisícovka by se podle víkendové dohody měla přesunout do Polska, které je vzorným platičem a na jeho území je v současnosti umístěno už 4 500 amerických vojáků. Podle Pentagonu změna ohledně přesunů přispěje k většímu odstrašení Ruska a k posílení aliance jako celku. Je ale možné, že při Pompeově návštěvě v České republice přijde na přetřes i nepříjemný dotaz, proč Češi nemají rovněž tak dobrou platební morálku ohledně výdajů na obranu zemí NATO?

Absurdní Audience ožívá. To jsou ale paradoxy, pane Vaněk

Návštěvu Mikea Pompea je možné chápat tak, že přijede vzkřísit skomírající demokracii v České republice, na kterou se občas zaklekává, a svoboda se vytrácí kvůli obchodním rusko-čínským zájmům. I kvůli byznysu se neumějí čeští ústavní činitelé zastat těch, kteří se diktátorskému režimu postaví, anebo upadnou v nemilost, protože chtějí jako předseda Senátu Miloš Vystrčil navštívit Tchaj-wan, což totalitní Čína nemůže překousnout a vzteká se jako malé dítě, jemuž rodič vezme jeho oblíbenou hračku.

Je smutné, že podpory se šéf Horní komory musí dočkat od ministra zahraničních věcí USA, který hodlá Senát poctít svou návštěvou. To jsou ale paradoxy, pane Vaněk, praví se v absurdní Audienci. Možná to bude znít jako patos, ale možná i kvůli Václavu Havlovi chce Mike Pompeo České republice připomenout, za co zdejší lidé během 41 leté sprosté bolševické totality bojovali. Mnozí totiž na to už bohužel zapomněli...