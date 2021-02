KOMENTÁŘ: Pravá tvář poslanců se projevila. Záleží vůbec ANO a ČSSD na lidském zdraví?

Dejme hlasování o nouzovém stavu stranou. Prodloužen nebyl a jaké budou následky tohoto rozhodnutí ukáže až čas. Vládní strany měly své argumenty, proč ho podpořit, opozice své argumenty pro opak. Navzdory tomu se ale zdánlivě došlo alespoň ke globální shodě v tom, že občany a jejich zdraví je třeba chránit.

To mohl více či méně symbolicky stvrdit návrh z pera KDU-ČSL, TOP 09 a ODS, který zněl následovně: "Poslanecká sněmovna apeluje na všechny občany České republiky, aby i přes ukončení nouzového stavu nadále dodržovali všechna preventivní opatření, aby se v zájmu co nejrychlejšího zvládnutí pandemie covid-19 chovali ohleduplně a zodpovědně a aby respektovali nařízení vlády i krajů."

Vzhledem k několika předchozím hodinám, kdy se u řečnického pultíku střídal jeden poslanec za druhým, sice s různými názory na nouzový stav, avšak se shodnou myšlenkou co nejdříve a nejefektivněji zastavit šíření covidu, by se z hlediska logiky očekávalo, že tento návrh dostane většinovou, ne-li stoprocentní podporu všech přítomných poslanců.

To se ale překvapivě nestalo, a nelze se proto řečnicky nezeptat: Komu jinému by mělo více záležet na blahu a zejména zdraví obyvatel České republiky, než právě voleným poslancům placeným z daní občanů, daňových poplatníků? Pokud bychom chtěli odpověď, je třeba ji hledat u poslanců, kteří tento návrh nepodpořili.

Letmým pohledem na výsledek hlasování je zřejmé, že se proti návrhu na apel veřejnosti k dodržování opatření, k jejich zodpovědnosti a dodržování nařízení záporně nepostavil nikdo, hlasování se ale zdržela většina přítomných. Jmenovitě převážně poslanci za ANO, ČSSD a většina nezařazených.

U některých poslanců jako je část komunistů či poslanec Lubomír Volný toto rozhodnutí není překvapivé. Ostatně jeho (a nejen jeho) nechuť dodržovat jakákoliv opatření chránící lidské životy se v posledních dnech prokázala mnohokrát. Poslanci hnutí ANO a ČSSD ale naplno ukázali, nakolik jim skutečně jde o to, aby lidé vládou navrhovaná opatření dodržovali.

Jestli se při hlasování, které mělo vyjádřit jednotu českých zákonodárců v elementární záležitosti ochrany zdraví, jednoduše urazili, nebo jde o mstu za nepodpoření prodloužení nouzového stavu, je na svědomí každého z poslanců. Nelze se ale divit výstupu, který po hlasování následoval.

Bývalý lidovecký předseda a poslanec Marek Výborný neudržel emoce na uzdě a vládním poslancům vmetl za zmařené hlasování u tohoto bodu do tváře krutou pravdu: "Pokud je tady navrženo usnesení, které je apelem a prosbou k veřejnosti: Chovejte se zodpovědně a ohleduplně...čili je to jednoduché, vy jim vzkazujete: Chovejte se jak ta banda v Teplicích s Bendou a spol.!" naštval se.

Jak dalece má tedy vláda upřímný zájem na pokračování nouzového stavu z důvodu ochrany zdraví a životů občanů, když její vlastní poslanci nedokáží podpořit alespoň jednoduchou výzvu k ohleduplnosti ve zřejmě nejtěžší situaci, které Česká republika čelí za dobu své samostatnosti?

A proč se podpory tohoto bodu zdrželi například exministr zdravotnictví Adam Vojtěch nebo ministr vnitra Jan Hamáček, kteří mají osobní zkušenost s tím, jak těžké je zvládat tu část rozvášněné veřejnosti, která má ať už samotných restrikcí či jejich nekonzistentnosti plné zuby?

Paradoxně právě Hamáček krátce po neúspěšném hlasování směle tweetuje následující slova: "Výsledkem bude chaos a nedůvěra v politiku jako celek." To, že i on a desítky dalších vládních poslanců přilévají olej do ohně a z boje s covidem dělají politickou frašku, už zmínit zřejmě zapomněl.

Korunu tomu pak už dodal jen Andrej Babiš, který na facebooku směrem k opozici mimo jiné napsal: "Mrzí mě, že mezi těmito poslanci není ani jediný státník. Nikdo, kdo by jako státník přemýšlel a jednal." Možná by si měl zamést před vlastním prahem.