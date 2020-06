KOMENTÁŘ: Premiéra děsí, aby hnutí neskončilo ve Stoce. Je čas připravit těsto na koblihy

Prezentovali se jako křištálově čisté hnutí a s tím i vstupovali do politiky. Poukazovali na kdejaký šlendrián i z náznaků korupce se jim chtělo zvracet. A po legendárním zásahu tehdejšího týmu šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty na Úřadě vlády ČR i v bytě Jany Nagyové (nyní Nečasové), kde se měly válet tuny zlata a miliony v hotovosti, tvrdili, že tyto praktiky jsou jim cizí, a proto dle jejich kodexu je správné, že musela v červnu roku 2013 padnout vláda.

Paradoxní je, že za sedm let se vyšetřování točí hlavně kolem luxusních kabelek, které Jana Nečasová měla dostat od movitých podnikatelů a nezaplatila z nich darovací daň. Možná někdo kdysi mocné ženě nechal na pouti vystřelit růži z krepového papíru a nyní bude obdarovaná popotahována, že nezaplatila daň ze špejle, na níž byla růže nasazena. A tak aby si orgány činné v trestním řízení alespoň trochu vylepšily jinak tristní skóre, státní zástupce bývalého premiéra Petra Nečase obžaloval z křivé výpovědi ve prospěch manželky. Hory zlata s miliony zatím Robert Šlachta nevypátral a možná už ani nezjistí, neboť se nyní z něj stal spisovatel a je autorem knihy Třicet let pod přísahou, kde dává na tuto povedenou akci vzpomenout. A tak se místo blyštivého mamonu nyní spokojí i s honorářem za literární dílo.

Slovo podsvětí ožilo, vrací se divoké devadesátky?

A najednou stojíme na pokraji léta roku 2020 a i věrní příznivci hnutí Ano zjišťují, že ani ve spolku u premiéra Babiše, který při nástupu do politiky tvrdil, „jak všeci kradnú“, není vše v pořádku. Člověk by na probíhající kauzu Stoka čekal známou hlášku: „Účelovka, objednávka, kampaň, ODS, Kalousek.“ To by ale z brněnského i celorepublikového hnízda nesměl vyletět dnes už bývalý místopředseda hnutí ANO i exprimátor Brna Petr Vokřál, který svůj odchod odůvodnil tím, že vedení dle něj nechce řešit napojení některých buněk na podsvětí. Slovo podsvětí se už pomalu z našeho slovníku vytratilo, bylo hojně používáno v divokých devadesátých letech, kdy se to jím jen hemžilo a bylo spojováno i se slavným policejním zásahem v restauraci U Holubů. A nyní ho oživilo protikorupční ANO. Bývalý prezident a dramatik Václav Havel by jistě pronesl pro něj příznačné: „To jsou ale paradoxy.“

Kauza Stoka je možná největším úderem do řad hnutí ANO od jeho vzniku. Velká část vyšetřování se točí kolem bývalého radního města Brno-střed i exčlena hnutí ANO Jiřího Švachuly, který je od loňského března ve vazbě z podezření z manipulace zakázek a čeká jej soud. V hledáčku policie se ze stejného důvodu ocitl i syn dvojky ANO Jiřího Faltýnka, který si nechal pozastavit členství. Co je ale nejvíce alarmující, je skutečnost, že se v policejních spisech má objevovat i jméno Jaroslava Faltýnka, který je doslova jako I. místopředseda v hnutí pravou rukou šéfa Andreje Babiše. Nabízí se jednoduché řešení, a to, aby se Babiš v hnutí zbavil Faltýnků, což ale zní jako sci-fi. Premiér se už k této kauze vyjádřil, že do brněnských buněk se dostali lidé, kteří tam nepatří. Kdo zná rétoriku Andreje Babiše vlastně tím chtěl říci: „Já nic, to oni.“ Ale sám přiznává, že odchodem Petra Vokřála je zarmoucen.

Jedno je ale jisté. ANO se poprvé cítí být vážně ohroženo a ze Stoky mají i ti největší ostřílení borci strach. Dobře si uvědomují, že pokud loď s kapitánem Babišem proplouvá zdárně i přes takové vlny jako je premiérův možný střet zájmů či údajné zneužití evropské dotace za Čapí hnízdo, a jejich příznivci jim stále tleskají, tady může posádka tvrdě narazit. Určitě ji nehrozí osud jako té, co byla na Titaniku. Tento scénář expert na PR Marek Prchal určitě nedopustí, pasažéři z hnutí ANO jistě neskončí na dně, ale u mnohých sympatizantů může pozbýt důvěry, neboť ani v hnutí ANO není tak vše křišťálově čisté, a že zatím opravdu nemusí být líp.

I počínání paní hejtmanky může budit šéfa ze spaní

Ze spaní pana premiéra kromě Stoky možná budí i středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Pokus hejtmanství o podání trestního oznámení na vydavatelství A 11 s.r.o., které provozuje lokální zpravodajský web Náš region, jenž přetiskl prohlášení záchranářky Veroniky Brožové o nedostatku ochranných prostředků v době koronavirové pandemie, vyšuměl do ztracena. Policie ČR, tedy kriminalisté z Útvaru extrémismu a terorismu, kam spor spadal kvůli faktu, že kauza vznikla v době nouzového stavu, oznámení odložila. Ovšem pachuť papalášství a vzpomínky na minulý režim, kdy ten, kdo se tehdy ozval, byl okamžitě perzekvován, byla na chvíli zase čerstvá.

A navíc paní hejtmanka neustále tvrdila, že trestní oznámení kvůli poplašné zprávě bylo krajem adresováno jen na Náš region, zatímco nyní se prokázalo, že směřovalo i na záchranářku Veroniku Brožovou. A přitom na začátku týdne paní hejtmanka nazvala zdravotnici za oběť zákulisních půtek a vzkázala, že nemá problém podepsat petici Pirátů na její podporu, aby se nakonec občané dozvěděli, že trestní oznámení na Brožovou mířilo právě z kraje. Dá se vůbec takové komunální političce věřit? Možná i premiér Babiš si uvědomuje, že pokud by ji na podzim vyslal na kandidátku, hrozilo by riziko, že ANO přijde o hejtmanské křeslo v prestižním Středočeském kraji. Jisté je, že Babiše tato kauza, kterou označil za nešťastnou, nenadchla, spíše rozladila.

Absence nových hřišť zřejmě promluví i do voleb

A pak je tu ještě další hrozba, která může hnutí ANO odčerpat či vyluxovat hlasy. A to i u voličů, kteří se o politiku příliš nezajímají. Renomé hnutí totiž může silně poškodit kompenzační bonus navržený vládou, v níž kromě hnutí ANO zasedají i ministři z ČSSD, a to, aby obce a kraje se z jedné třetiny podílely na vyplácení podpory živnostníků ohledně koronavirové krize. A to se dotkne i úplně obyčejných lidí. Bude to pro ně znamenat, že se přiškrtí obecní rozpočty a najednou se kvůli financím, které poputují na podporu OSVČ, pozastaví rozjeté aktivity jako výstavba hřišť, rekonstrukce škol či školek nebo stavba nového kulturního domu. Vláda sice slibuje, že peníze vrátí formou dotace, ale někteří starostové tomu příliš nevěří.

Občany ale zajímá aktuální stav a ten pro ně znamená, že jejich děti si zatím nemohou hrát na víceúčelovém hřišti, oprýskaná škola či školka, do níž třeba zatéká, bude i nadále ostudou obce a za kulturním vyžitím se z vísek bude muset jezdit do měst, protože vysněný kulturák zůstal zase jen nakreslený na papíře... Mohou si logicky nahlas říci: „Sakra a k čemu máme vlastně státní rozpočet?“ Navíc starosty rozčiluje pohled na televizní obrazovky, na nichž podle nich politici vystupují s úsměvem a kasají se, jak jdou pomoci a zachránit OSVČ. Je nutné si uvědomit, že starostové na malých obcích jsou respektovaní lidé, k nimž občané vzhlížejí a jistě není třeba zdůrazňovat, že mnohým vysvětlí, kdo může za to, že slibované hřiště stále nestojí. A to jsou velice citlivé věci, za něž u voleb hnutí ANO i ČSSD mohou draze zaplatit.

A když ještě vzpomeneme na možný premiérův střet zájmů i údajné zneužití evropské dotace za Čapí hnízdo a smícháme vše se zmíněným patáliemi, pana ministerského předsedu opravdu čeká perné a rozmarné léto, aby s hnutím ANO ustál horký podzim. Možná je nejvyšší čas, aby pan premiér dal připravovat těsto na koblihy, které jsou předvolebním symbolem hnutí ANO. Musí si ale dát pozor, aby marmeláda, kterou budou naplněny, mnohým nezhořkla.