KOMENTÁŘ: Prymula pochybil víc, než si myslí. Pokračování ve vládě by byla fraška

Nejdiskutovanější otázkou celé dnešní kauzy je, zda Prymula skutečně vstoupil do restaurace či nikoliv. A jak se ukazuje, půjde o složitější oříšek, než se může zdát. Zatímco ráno měl totiž každý jasno v tom, že Rio's Vyšehrad restaurací je, Prymula tvrdí, že šel do soukromých prostor vyšehradské kapituly.

Kapitula ale následně vydala prohlášení, v němž uvedla, že celý objekt je v pronájmu restaurace Rio's Vyšehrad, a tak měl být na základě rozhodnutí vlády uzavřen. Nikdo s ní navíc nejednal o poskytnutí prostor pro jednání politiků. Právní oříšek je tedy na stole a jeho vyřešení přísluší daným orgánům, ostatně magistrát sám už avizoval, že věc prošetří.

Sporné je také nošení roušek, které se Prymula pokusil vysvětlit, stejně jako politické pozadí celé věci. Přesvědčení, že by ministr měl opustit resortní křeslo, totiž nabourala jak jeho změna názoru, kdy ještě ráno rezignaci připustil, tak i fakt, že míč je nyní na straně zcela jiných hráčů.

O tom, jestli Prymula skončí či nikoliv totiž nyní nerozhodují občané ani on sám, ale premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman. Babiš jeho odvolání požaduje, Zemanovi se do něj nechce. Sám lídr hnutí ANO přitom své ministry sice uměl ponižovat, ale i obhajovat, proč se tedy v tomto případě rozhodl velmi rázně vystoupit proti epidemiologovi?

Kvůli tomu nejzávažnějšímu problému, který Prymula způsobil, a to bez ohledu na to, jak moc v právu jeho počínání bylo. Ztrátě důvěry. Ta je za poslední měsíce silně narušená, což dokládá jak propad volebních preferencí nejsilnější vládnoucí strany, tak i nedávné nepokoje na Staroměstském náměstí. Podobně hovoří řada průzkumů, z nichž je patrné, že u veřejnosti došlo oproti jaru k obratu vnímání epidemie.

Lidé důvěru v opatření ztrácí, a není divu. Jeden den slyšíme, že potrvá dny či týdny, než se opatření projeví. Druhý den přijdou opatření nová. Platná ode dne třetího, aby se čtvrtý den mohla objevit další. Pomineme-li vážnost situace a fakt, že řada opatření je správných a měla být naopak zavedena mnohem dříve, je nutno si přiznat, že lidé jsou zmatení. A zmatení vyvolává strach a právě i onu nedůvěru.

Toho se ale Babiš děsí. Nezapomínejme na kroky, které realizoval před senátními a krajskými volbami. Už tehdy mnoho novinářů a komentátorů upozorňovalo, že Babiš je ochoten hazardovat s lidskými životy, aby nepřišel o preference. Nyní se zdá, je ochoten sestřelit Prymulu, aby si zachoval přízeň voličů.

Prymula je trnem v oku odpůrců opatření, konspiračních teoretiků, ale i rozumné části veřejnosti, ať už za svůj příklon k čínské medicíně, chybějící prověrku, či jeho angažmá ve farmaceutickém byznyse. Pouštět se do rozboru jeho osoby ale není na pořadu dne, každý další člověk, který by se ocitl na jeho místě, by důvěru narušil stejně.

A to je fatální problém, který si Prymula zřejmě nepřipouští. Ať už se totiž provinil či neprovinil proti zavedeným pravidlům, ztratil důvěru veřejnosti, a připustíme-li, že ministr zdravotnictví je v tuto chvíli bez ohledu na politickou hierarchii jednou z nejdůležitějších osob v zemi, ztráta důvěry je rovna politické sebevraždě.

Politik totiž musí jít občanům příkladem. A pokud se tak neděje, jde o první krok vedoucí k tomu, že ho veřejnost nebude respektovat. Odstoupení z postu šéfa resortu je proto na místě už jen proto, že židle, na které sedí, je vratká a nestabilní. Stačí to ale?

Vůbec ne. Největší problém vlády totiž není podivné chování některých členů, ale absence komunikace s lidmi. Důvěra ve vládu je narušena tak či tak a vystřídání Prymuly by sice bylo na místě, nelze však předpokládat, že nový ministr se bude od počátku těšit důvěře. To totiž není věc, která je daná postem či funkcí. Důvěra je věc zasloužená. A v tuto chvíli i silně pošramocená.

Babiš se řídí názory veřejného mínění, a je proto logické, že proti Prymulovi vystupovat bude. Zemanovi už je naopak názor veřejnosti vcelku jedno. Z extrému do extrému jsou ale oba přístupy špatné. Politik by měl dbát na to, co občané chtějí, ale neměl by dávat pouze na tu nejviditelnější část spektra. Tou vždy budou lidé vyjadřující s něčím nesouhlas. I kdyby jich mělo být 5 % oproti 95 % souhlasně mlčících. Odpůrci budou vidět vždy.

A ti teď mají vodu na mlýn. Ostatně Prymulův přešlap už stihli okomentovat jak nejmenovaní dezinformátoři, tak lidé, kteří navzdory své lékařské odbornosti přísná opatření popírají. Napříč spektrem se ministrovi povedlo nakonec část národ spojit, jen asi proti jinému "nepříteli", než by si sám přál. Proti sobě samému.

Jak z této šlamastiky ven je jasné. Nedělejme si ale iluze, že by se dnešní rána v důvěru ve vládní kroky zacelila nástupem nového ministra. Najít odborníka, který by chtěl dělat pod Babišem, měl zkušenosti a uměl komunikovat s lidmi, je obtížný úkol, získat si zpět ztracenou důvěru veřejnosti ale bude bezpochyby mnohem těžší.

Vláda na to přitom měla dlouhou dobu, prakticky od jara mohla nejen komunikací s veřejností posilovat důvěryhodnost tak, aby situace nedošla do stávajícího bodu, kdy lidem vadí nejen opatření, ale i jejich porušování. To se ale nedělo, a dnešek je toho důkazem. Pokud by v ministry panovala důvěra, jeden přešlap by ji sice dokázal narušit, ale nezlikvidoval by ji tak, jako se to stalo dnes.