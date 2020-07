KOMENTÁŘ: Vládo, přestaň šířit strach. Schopný národ zatím řídí nemehla, před nimiž Babiš varoval

Jakoby se čas vracel do socialismu. V něm také komunistům záleželo, aby občané měli za hluboké normalizace o víkendech či dovolených rozptýlení v podobě chalup a chat a neměli tak pomyšlení na rozebírání politické situace na veřejnosti v podobě demonstrací či jiných protestů. Podobně postupuje i současná vláda Andreje Babiše. Při současném nádechu koronavirové infekce se soustředí hlavně na strašení národa, kabinetu jde hlavně o to, aby lidé byli zaměstnáni jen covidem-19 a nerozebírali různé přešlapy vládní elity jako je možný střet zájmů ministerského předsedy či upření volební práva lidem, kteří se v době hlasování ocitnou v karanténě, což už někteří pocítili při červnových senátních doplňovacích volbách v Teplicích. I když se v úterý má tento problém celkově řešit přes korespondenční právo, paralela s komunistickou taktikou je částečně zřejmá, a to zavřít lidem strachem ústa, aby mlčeli, rozebírali jen nákazu a žili v přesvědčení, že se díky bacilu pomalu blíží zkáza světa.

Parafráze Pelíšků: není čas zabývat se ostatními problémy

Kvůli koronavirové situaci například zcela vyšuměl fakt, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nepodá správní žalobu týkající se případného střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše. Co jeho verdikt znamená? Svědčí snad o tom, že má Zeman obavy z Andreje Babiše, když on je hlavou exekutivy, do níž spadají i státní zástupci či policie? Anebo dostal obyčejný strach, že kdyby ministerského předsedu vydal soudu, neměl by Babiš před justicí příliš šancí na úspěch a nejvyšší žalobce by tak nesl za své rozhodnutí odpovědnost, které se bojí?

Každopádně zde vyvěrá podezření, že se všem neměří stejně a s největší pravděpodobností by se Zeman za obyčejného člověka takto nebil. Každopádně výkonná moc, konkrétně Pavel Zeman, nepotěšila demokraticky smýšlející veřejnost. Ale pro stát je důležité, že se o této citlivé události vlastně téměř nehovořilo. Teď prostě frčí koronavirus, a tak musí vše z cesty ustoupit. Nabízí se parafrázovat Hřebejkovy Pelíšky: není čas rozebírat příčinu problému či kdo snad za něj může.

Vládo, přestaň už lidi ovládat přes strach! Měli byste si uvědomit, že s koronavirem se musíme naučit žít a nedělat z něj zkázu světa. Naučili jsme se žít s tuberkulózou, jíž ročně podlehne na celém světě milion dvě stě tisíc pacientů, zatímco covid-19 si vyžádal šest set tisíc obětí, i když je nutné zdůraznit, že každá smrt je děsivá a pro blízké tragická a nesmiřitelná. Naučili jsme se žít i se spalničkami či neštovicemi anebo i chřipkou. A nikdo, pokud při těchto onemocněních vypukne epidemie, nestraší národ, byť se jedná o závažné choroby a nikdo je nechce bagatelizovat. Ještě že stát už nemá peníze na další vypnutí ekonomiky. Ukázalo se, že kabinet, který se neumí postarat o své lidi, což bylo vidět na jaře, nemá vůbec právo uvažovat o tomto nápadu, pokud by nastala takzvaná druhá vlna, na níž stát není připraven, ačkoli o ní často mluví.

Andrej Babiš a jeho soubor by se měl starat o to, aby předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr měl sklady plné roušek i respirátorů a jiných ochranných prostředků. Místo nich je tam zatím oběšená myš, jak se lidově říká. Pokud lidé musejí ve vnitřních prostorách nad sto lidí nebo při návštěvě ambulancí i lékárnách zase nosit ústenky, umožněte, aby nehrozil jejich nedostatek. Anebo nás pan premiér stejně jako na jaře opět pobaví, že pokud někde chybí, tak je ještě ten den doveze? Mimochodem občanům je do schránek stát stále nedoručil, ačkoli od původního slibu brzy uplyne už půl roku.

Sliby neplatí. Plošná opatření už nebudou, měnová reforma také ne

Je na čase nalít si čistého vína. Vláda situaci nezvládá a její neschopnost už nezamaskuje ani PR specialista Marek Prchal. Kabinet neumí zareagovat pružně, když se něco stane neplánovaně. Šíří paniku, jeden týden pomalu neprodyšně uzavírá Moravskoslezský kraj, aby při vyhlášení zpřísňujících opatření hned za týden v něm zase přistoupil k uvolňování restrikcí, ačkoli například čísla v Karviné se blíží datům v obrovité Praze. Chaos způsobuje i oznámení, že zpřísňující opatření vyhlásí v pátek a začnou platit od pondělí. Z ničeho nic ale ministr zdravotnictví Adam Vojtěch svolá tiskovou konferenci už na čtvrteční podvečer a na ní oznámí, že některá opatření začnou platit už od soboty a jiná zase až od pondělí. Opravdu zmatečné počínání kabinetu připomíná legendární scénku Ivy Janžurové s Felixem Holzmanna s názvem Včera, dnes a zítra. Tragikomické je, když se kabaretní humor stává tvrdou realitou současného kabinetu.

Vládo Andreje Babiše, začněte už konečně makat, jak s oblibou říkáte, přestaňte šířit zmatky a strach, kterým zastiňujete jiné vaše závažné problémy. Zařiďte, ať je dostatek ochranných pomůcek, zařiďte, ať hygienické stanice fungují i o víkendech, kdy je lidé potřebují, udělejte něco s funkčností chytré karantény, která je synonymem vaší neschopnosti. Dodržujte už konečně své sliby a nezavádějte další plošná opatření, ačkoli Babiš 5. června vzkázal opozici, že už nikdy nebudou. Připomíná to prohlášení bývalého komunistického prezidenta Antonína Zápotockého o tom, že měnová reforma v roce 1953 nebude, aby se záhy stal opak.

Premiérovi se musí vybít mobil, aby ministři mohli pracovat

Přestaňte se už trapně předhánět, který ministr vstává dříve za ranního kuropění, a řešte klíčové věci, třeba aby se superministru Karlu Havlíčkovi nesrážely na železnici nonstop vlaky. Andrej Babiš by si rovněž měl uvědomit, že opravdu nerozumí všemu a občas by měl nechat své ministry pracovat a nečinit jen tak tehdy, pokud se mu vybije mobil, jak se praví v čerstvém vtipu.

Když se současný ministerský předseda dral k moci, říkal: „Jsme schopný národ. Jen nás řídí nemehla.“ Zatím to ale vypadá, a to nejen v souvislosti s koronavirovou krizí, že ve Strakově akademii ona nemohla stále sedí a rozhodují. Je opravdu nejvyšší čas, aby vláda už něco konečně předvedla. Chaosem, bezradností a frázemi nikoho neohromí. A voliči by na to měli pamatovat, až se u urny budou rozhodovat, komu svůj hlas vhodí...