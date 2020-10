KOMENTÁŘ: Volby papírově vyhrálo ANO. Moc důvodů k radosti ale nemá

Na uplynulé volby lze nahlížet z mnoha pohledů. Z toho papírového je jasným vítězem hnutí ANO. Získalo 10 krajů a nejvíce zastupitelských křesel. Dokonce dostalo o dva mandáty více, než v posledních krajských volbách, a tak se dá říct, že si vlastně svým způsobem i polepšilo.

Z jiných úhlů pohledu už to ale tak vítězně nevypadá. Babiš totiž přišel o Středočeský kraj a tudíž o svou zřejmě nejvýraznější hejtmanku Jaroslavu Jermanovou. Ano, procentuálně sice nedopadla vůbec špatně, ANO ale skončilo v kraji až na třetím místě, a vzhledem k tandemu STAN-ODS na prvních dvou pozicích je více než jasné, že vládnutí Babišova hnutí zde končí.

Voliči tak dali najevo, že si od hnutí nenechají líbit vše. A nelze se ničemu divit, Jermanovou provázela jedna kauza za druhou, namátkou si vzpomeňme na kontroverzní investice, útok na záchranářku nebo využívání služebního vozu jejím manželem.

Zde jsou ale karty víceméně rozdány. O poznání zajímavější bude situace v krajích, kde ANO zvítězilo. Bude totiž muset najít spojence, a to půjde velmi těžko. Jeho koaliční partneři z vlády, tedy ČSSD a s přimhouřením oka i KSČM, totiž ve volbách totálně propadli. A pokud bychom měli označit poražené, je to právě levice.

ANO tak nemůže spoléhat ne podporu levicových stran a bude se muset pokusit domluvit s pravicovými, které proti hnutí na vládní úrovni roky ostře vystupují. Ani termín "bude se muset domluvit" ale nemusí být zcela přesný. Někde se totiž jednoduše domlouvají strany bez ANO.

Hnutí ANO například dominovalo ve volbách v Jihomoravském kraji, a to téměř ve všech okresech s výjimkou Hodonínska, kde vyhrála KDU-ČSL. Jedná se ale o koalici KDU-ČSL, Pirátů, ODS s podporou Svobodných a STAN a hejtmanem by mohl být lídr KDU-ČSL Jan Grolich, který získal nejvíc preferenčních hlasů. Někdejší šéf Městské policie Brno Bohumil Šimek tak může coby hejtman hodně rychle skončit, navzdory stranickému vítězství.

Podobné boje se ale očekávají i v dalších krajích. Podobně totiž hnutí ANO vyhrálo i na Vysočině, a to ve čtyřech z pěti okresních měst. Pelhřimov uhájila ČSSD, odkud je současný hejtman Jiří Běhounek. Jenže ambice na vládnutí zde mají Piráti.

V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu přitom většinu 24 hlasů získalo ANO, i když spolu s Piráty a koalicí ODS se Starosty pro občany, kteří získali po sedmi mandátech. Piráti ale podle předsedy strany Ivana Bartoše chtějí na postu hejtmanky svou kandidátku Hanu Hajnovou.

Podobně může Babišovo hnutí přijít o Olomoucký kraj. Spojenci-Koalice pro Olomoucký kraj totiž jednají o vytvoření koalice s uskupením Piráti a STAN a ODS, tedy bez vítězného hnutí ANO.

A hnutí si pravděpodobně neškrtne ani v Pardubickém kraji. Tady už se strany současné koalice dohodly na jejím pokračování, bez vítězného hnutí ANO.

Ačkoliv tedy hnutí ovládlo 10 krajů, reálně může získat koaliční pozici a hejtmana zhruba v polovině z nich. Hnutí totiž zoufale chybí podpora, a jak se stále více ukazuje, jít s Babišem do vládnoucí koalice je sebevražedný plán, a málokterá strana strčí hlavu lvovi do tlamy.

To by mohlo v budoucnu představovat pro hnutí zásadní problém. Jeho podpora u voličů totiž naštěstí není taková, aby mohlo ANO jít vládou jedné strany. Pořád je schopno oslovit "pouze" čtvrtinu až třetinu voličů, což je sice úctyhodné, ale nestačí to.

Co ale Babiš nabral na voličích, zoufale ztrácí na partnerech, a jeho kritika opozice, kterou si neodpustil ani po volbách, mu spojence nezíská. Letošní volby tak ukazují více, než jen kdo získá který kraj. Ukazují, že Babiš možná bude mít příští rok co dělat, aby v případě, že vyhraje volby parlamentní, měl vůbec s kým vládnout.