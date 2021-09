Komentář: Zdražuje pivo. Padne podle oblíbeného pořekadla vláda?

Za éry reálného socialismu se s oblibou říkalo: „Vláda, která zdraží nebo dovolí zdražit pivo, padne.“ Co na tom, že se to té komunistické až s velkým přispěním většiny českého národa stalo od roku 1948 až po čtyřiceti jedna letech. Na druhou stranu, po společenských změnách v roce 1989 to už s tím pádem vlády kvůli zdražení piva zas tak častokrát nevychází.

Staří pardálové u vládního kormidla, kteří zažili, jak tu místní starousedlíci stále hlasitěji a s velkým steskem připomínají, navíc svou volbou pro jejich návrat dělají co jde, staré časy, musejí mít z těch rostoucích cenovek u piva možná těžkou hlavu. Na vině je totiž zpráva Plzeňského pivovaru, největší značky vyrábějící pivo v Česku, že letos výrazně zdraží hlavně sudové pivo. Aby bylo jasno – to je to, co se servíruje v hospodách. Řečí čísel to má být o tři procenta ve srovnání s předchozí cenou, konkrétně o 46 halířů na půllitr. A načasování zdražení pak vůbec dělá vrásky, bylo totiž oznámeno na říjen, kdy se konají také parlamentní volby.

Důvody zdražování, jako třeba všeobecný nárůst inflace, zdražování surovin, energií, ale třeba i radikální skok ceny hliníku, který je základní surovinou pro sudy, do kterých se pivo stáčí pro převoz do hospod, moc štamgasty nezajímají. Milovník piva navíc asi ví, že většinu popisovaného už česká vláda tak nějak neovlivní. Ta dnes může bezprostředně zdražit cenu piva vlastně jen díky změně spotřební daně. A to už nějakou dobu neudělala. Může být tak v klidu? I bez změn spotřební daně pro pivo se ovšem dle statistik pohybuje letos průměrná cena půllitrového domácího piva v hospodách kolem pětatřiceti korun za půllitr. Zdraží-li pivo o oněch 46 halířů, nebude to zas tak velký skok.

Většina štamgastů nad tím zcela jistě mávne asi rukou a nebude už dál nic řešit. „Zdražuje všechno a mnohem víc, tak co?“ už slyším ty hlasy z restaurací. Halířové změny ceny směrem vzhůru spotřebitele v Česku zas tak nepálí. Ale upřímně je to jen úvaha, skutečnost může být mnohem horší. Mimochodem – stejně asi jako to, že dluhy vlády bude muset někdy nějak někdo zaplatit, ale proč měnit reprezentaci, když většině lidí (rozuměj hlavně více než milionu státních zaměstnanců a téměř dva a půl milionů důchodců) přidá už koncem roku na těch dávkách a důchodech? Takže si těch zdražených půllitrů přece koupíme stejně, ne?

Možná by ale štamgasti měli umět číst mezi řádky. Plzeňský prazdroj totiž, jak už bylo řečeno, oznámil, že zdražování piva nastane k říjnu letošního roku. A v tomto měsíci se konají také parlamentní volby. Nemusí být tak vyloučeno, že naštvání z rostoucí ceny piva, podpořené rostoucí inflací, zdražující doslova všechno okolo nás a zvyšující často o dost vážně životní náklady lidí se propíše do rukou voličské základny při vhazování lístků do volebních uren. Nakonec se tak pivo může stát, s trochou nadsázky, oním pověstným jazýčkem na vahách. A to nejen proto, že stávající navýšení ceny piva nemusí být v krátké době to poslední.

Už letos na jaře totiž domácí statistiky ukazovaly a varovaly, že české pivovary meziročně uvařily o téměř sedm procent piva méně. A to je už co říct. Český svaz pivovarů a sladoven k tomu číslu přidal další závažný fakt, kvůli kterému možná bolí hlava nejednoho vládního úředníka, který má na starosti vnímání nálady české populace. Celková spotřeba piva na hlavu totiž klesla na 135 litrů, což je nejméně od 60. let minulého století. Možná je nošením dříví do lesa oznámit, že cest, jak mohou pivovary dohnat ztráty z takových propadů výroby, moc není.

A tak nynější oznámený růst ceny piva Plzeňským pivovarem, kterého budou dozajista následovat další, neudělaly-li to již už dříve, nemusí být opravdu epizodou k zapomenutí. Ale aby se nezdálo, že autor komentáře je zaujatý. Pravdou je, jak vyplývá z analýzy tuzemských médií, že vlnu zvyšování cen nebudou následovat zcela všechny pivovary v Česku. K těm, co tak neučiní patří třeba firma, která je v rukách státu, totiž Českobudějovický Budvar. Tak na zdraví a v říjnu si dejme minimálně jedno pivko navíc.