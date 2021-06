KOMENTÁŘ: Zeman vidí ve voličích hlupáky. Kdo tady chce skutečně podvádět?

Nedávný průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) hovoří jasně. Prezidentovi nyní důvěřuje pouze 29 procent oslovených, což je méně než třetina. Zeman zkrátka ztrácí podporu, což už jemu samotnému může být vcelku jedno. Po druhém volebním období ve funkci prezidenta se zřejmě uchýlí někam na Vysočinu a politiku už nadobro přenechá jiným.

Je však více než zřejmé, kdo by měl kráčet v jeho stopách. Už nějakou dobu dává prezident najevo, že by si přál, aby Česku vládnul Andrej Babiš, a to buď ve formě premiéra, nebo prezidenta. První zmíněná pozice je však ohrožena, a Zeman to nechce nechat jen tak.

Kdo sleduje pravidelné volební preference, ví, o čem je řeč. Babišovo ANO ohrožují dvě volební koalice, Piráti v kooperaci se STAN a Spolu, složení ve formě ODS, TOP 09 A KDU-ČSL. To se ovšem Zemanovi nelíbí, a neváhá přejít do protiútoku.

V neděli proto nejen zopakoval, že sestavením vlády pověří předsedu nejúspěšnější strany, ale vyřkl dokonce názor, že volební koalice jsou podvod. Tím se však postavil nejen zákonu, ale i samotným voličům, ze kterých dělá nesvéprávné hlupáky.

Zákon, který vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 189/2021 Sb. s účinností od 1. července 2021 totiž volební koalice nejen jasně umožňuje, ale dokonce jim i nastavuje jasně dané mantinely. Ve finále tak nejde o nic nezákonného a jakékoliv hnutí, strana či uskupení mají možnost ve volbách kandidovat v tandemu s někým jiným.

Zemanova slova o podvodu ale mají i druhý rozměr a míří na "dolních 10 milionů". Prezident má totiž zřejmě pocit, že voliči si neumí vybrat, kdo jim má v následujících letech vládnout, a dělá z nich nesvéprávné hlupáky. Očividně se domnívá, že lidé hlasující pro některou z koalic nevědí, že v případě výhry by měl Sněmovně předsedat v ideálním případě právě lídr oné koalice.

To ale prezident očividně dopustit nechce a už nyní, tří měsíce před volbami, dopředu avizuje, koho pověří sestavením nové vlády. Mezi řádky prakticky tvrdí, že ať dopadne pravicová opozice jakkoliv, vládnou by měl nadále Andrej Babiš, navzdory výsledkům regulérních svobodných voleb.

Kdo se tedy potom dopouští podvodu?