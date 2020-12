KOMENTÁŘ: Zemanovi je smířlivost cizí. Měl by si u královny předplatit lekce státnosti

Polarizovat národ je jeho koníčkem. Prezident Miloš Zeman si ani ve vánočním poselství neodpustil rýpnutí do opozice i novinářů, kteří si v době koronavirové krize dovolují tvrdit, že vláda Andreje Babiše je naprosto neschopná a nekompetentní. Nejvyšší ústavní činitel obhajobou týmu ze Strakovy akademie prokázal, že zřejmě žije v jiném časovém prostoru. Jinak by vládu, která od vypuknutí pandemie zpackala, co šlo, nemohl chválit.

Prezident chválí vládu, která opisuje od opozice

Ve srovnání s britskou královnou Alžbětou II. či německým prezidentem Frankem-Walterem Steinerem, kteří své země v projevech spojovali, působila tuzemská hlava státu trapně. Oproti nim zemi uprostřed pandemie nekonejšil, neprojevil nadhled ani empatii. Zeman by si tak u britské královny či německého prezidenta měl objednat i předplatit lekce státnosti a na ně pravidelně docházet. První muž Hradu sváteční projev využil k vyřizování účtů. Zeman v něm postrádal smířlivost a jednotu, které jsou mu však zcela cizí. Bohužel.

Loni prezident Zeman ve svém projevu popřál, ať lidi bolí přemýšlet. Letos prokázal, že i on by při něm měl trpět. Chválením vlády, která je od vypuknutí viru v zemi naprosto bezradná, je prezidentovým největším přešlapem od doby, co nastoupil na Hrad. Premiér Andrej Babiš nemá žádnou koncepci. Opatření ještě v létě dělal podle toho, aby neutrpěly jeho předvolební preference. K živnostníkům, kterým před Vánocemi jeho kabinet slíbil stoprocentní kompenzaci při podzimní vlně, se téměř otočil zády. Jeho tým z většiny OSVČ udělal žebráky a většina provozoven tak musela zavřít.

Vrcholem Babišovy bezradnosti představuje očkovací strategie. Země tápe. Odborníci varují, že neexistuje seznam osob, podle něhož se bude vakcína aplikovat. Není vyřešen problém se seniory. Současná dávka látky nestačí pro všechny důchodce, kteří jsou z populace nejohroženější a měli by ji dostat jako první. Nikdo netuší, jak bude u starší věkové kategorie fungovat organizace. Budou se někam svážet anebo do sociálních zařízení či domovů za nimi budou jezdit týmy? Rovněž neexistují konkrétní plány na očkovací centra, stejně jako, kdo přesně bude o vhodnosti očkování pro daného zájemce rozhodovat. A hlavně ještě nepadlo slovo o tom, jakou roli budou plnit praktičtí lékaři.

Množství nedostatků a dotazů je pomalu už větší než katedrála svatého Víta a vy, pane prezidente, chválíte vládu, která se doslova topí a neví si rady? Zeman si vždy zjišťoval fakta a odpůrce uměl ztrapnit svými argumenty. Nyní už opravdu není ve formě, a to platí i o jeho kritice k opozici, o níž tvrdí, že selhala. Jeho tvrzení se nezakládá na pravdě. Zejména v první vlně vláda čerpala a používala nápady od opozice, ačkoli se před veřejností tvářila, že jimi pohrdá. Nakonec po nich však pokaždé doslova skočila a opsala od ní, co jen šlo.

Výtka, že jedna z opozičních stran, kterou je ODS, odmítla vyslat svého zástupce do krizového štábu, je nespravedlivá. Nejen ODS ale i celá opozice od začátku nabízela spolupráci v krizovém štábu, o její pomoc ovšem nebyl zájem. Ministr vnitra Jan Hamáček, který v čele štábu stanul, ji přizval, až když bylo pozdě. Vše už bylo rozjeté a žádnou revoluci opravdu dělat nešlo. Opoziční lídři si navíc několikrát posteskli, že si na ně vláda vzpomněla jen tehdy, kdy jí bylo úzko a nevěděla si rady, jak dál. Zeman tedy chce kritizovat, ale pro své výhrady si přitom nepřipravil žádnou argumentaci. Prostě mu jen dělá dobře, když si může rýpnout, a jestli jsou jeho připomínky oprávněné či nikoli, mu je už lhostejné.

Nechce frázovité politiky, premiér je však jejich lídrem

Zeman tradičně pohrdl prací novinářů, kteří mají odlišný názor než on. Pravidelně tak prokazuje, že demokracie mu je cizí. Obouvat se do někoho, kdo má jiný pohled než vy, nesvědčí o státníkově vyspělosti. Spíše dává vzpomenout na Zemanovo členství v KSČ, kde byl jiný postoj nepřijatelný. A na demokracii je krásné, že se právě v ní dá o různých názorech v klidu debatovat. Prokázal to už Tomáš Masaryk, který o aktuální politice a pohledu na ni, diskutoval na setkání s pátečníky v Čapkově vile. Hlava státu se už dlouhodobě vymezuje proti práci svobodných žurnalistů. Dokonce na setkání s ruským prezidentem Putinem v roce 2017 řekl, že novinářů je příliš, měli by se likvidovat. Buďme tedy rádi, že na svatého Štěpána Zeman na jejich adresu nepřipojil další drsný bonmot a vystačil si jen s konstatováním, že novináři jsou štětky, čímž narážel na Jana Štětku.

V návalu štvavého projevu se Zeman dopustil i humorné nesrovnalosti. Když hovořil o přání, aby do sněmovních voleb nešli kandidáti, kteří mají ústa plná frází a jen tvrdí, že je nutné pracovat, mnohým se musel na tváři vynořit úsměv. Je to totiž především premiér Andrej Babiš, který oplývá frázemi a neustále opakuje, jak maká. Výsledek je však nulový. A tak se nějaký rétor s falešnými sliby mezi kandidáty zcela ztratí, zvláště když ministerský předseda je mistrem v lakování budoucnosti narůžovo.

Na koho nejvyšší ústavní činitel ve vánočním poselství úplně pozapomněl, je sektor kultury, který trpí ještě více než gastronomie. Zeman ji úplně ignoruje. Ostatně, co si o ni myslí, dal najevo letos v říjnu. Tehdy řekl, že umělci nejlepší díla vytvořili, když byli vyhladovělí. Herce či zpěváky už ani po této podzimní poznámce jistě nepřekvapí, že je Hrad nepodpořil.

Zeman v projevu zaznamenal jedno pozitivum, a to, že vyzval národ k očkování. Ale to bylo vše. Prezident potvrdil, jak mu dělá dobře, když může urážet a štěpit společnost. O Vánocích ale neměl kritický tón vytahovat vůbec. V době, kdy řada lidí neví, jak ekonomicky přežije, mají strach z budoucnosti, bojí se nákazy, umírají jim na infekci blízcí, měl národ podpořit a zanechat všedních půtek. Český prezident bohužel není státník a neumí potlačit své ego. Dobrou zprávou pro společnost je snad zjištění, že do konce Zemanova panování už zbývají pouze dvě vánoční poselství…