Komise začne s výběrem nového superúředníka namísto Postráneckého

V pětičlenné komisi zasednou šéfka úřadu Bartha, prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch, náměstek pro řízení sekce Legislativní rady vlády a bývalý ministr spravedlnosti Kněžínek, náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek a generální ředitel hasičů Drahoslav Ryba. Jako náhradník je v příslušném usnesení uveden náměstek ministryně spravedlnosti a bývalý poslanec za ČSSD Jeroným Tejc.

Uchazeči o nejvyšší úřednickou pozici, do které lze nastoupit na jedno šestileté funkční období, musí být mimo jiné starší 40 let a bezúhonní. Podklady výběrového řízení počítají s požadavky na jazykové schopnosti i na prověrku na stupeň důvěrné. Žádosti by měli uchazeči podávat do 20 dnů ode dne, kdy bude výběrové řízení vyhlášeno, což má na starosti úřad vlády.

Postránecký se stal prvním náměstkem pro státní službu poté, co se zákon o státní službě stal účinným. Roli tzv. superúředníka zastával od 1. února 2015 a měl v ní skončit po šesti letech. Kvůli nemožnosti navázat druhým funkčním obdobím se přihlásil do výběrového řízení na státního tajemníka na vnitru, kde předčil i dosavadního tajemníka Jiřího Kauckého. Nastoupil 7. dubna.

Než bude post obsazen, vykonává pravomoci náměstka pro státní službu personální ředitelka sekce pro státní službu Iva Hřebíková.