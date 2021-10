Kompenzace cen energií by mělo dostat 4,3 milionu domácností. Babiš vyzval ERÚ k jednání s dodavateli

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) by měl v pondělí vládě předložit návrh kompenzace vysokých cen energií pro 4,3 milionu domácností. Kabinet by jim měl odpustit poplatky na obnovitelné zdroje energie, činit by to mělo necelých 1500 korun na domácnost na rok. Na dnešní tiskové konferenci to řekli Havlíček a premiér Andrej Babiš (ANO).