Komunální politici si polepší. Kolik budou brát hejtmani a starostové?

Starostové a primátoři podle nových tabulek v závislosti na velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, budou vydělávat od 41.983 korun do 119.652 korun. Hejtmani si polepší na částku mezi 125.949 a 138.544 korunami.

Ministerstvo vnitra má od vlády uloženo, aby kabinetu poslalo návrh na zvýšení odměn členů zastupitelstev územních samospráv pokaždé, když se průměrná hrubá měsíční nominální mzda v předchozích letech zvýší nejméně o 2,5 procenta. Mezi roky 2017 a 2018 nárůst nominální měsíční mzdy v Česku vyčíslil Český statistický úřad na 7,5 procenta na 31.868 korun, uvedlo ministerstvo vnitra v předkládací zprávě.

Odměny vyplácejí ze svých rozpočtů jednotlivé samosprávy. Resort odhaduje, že obce budou muset v případě platnosti nařízení zaplatit svým představitelům celkem o 494 milionů korun víc, kraje a Praha o 49 milionů. Vnitro před dvěma lety odměňování v regionech výrazně upravilo kvůli novele zákona o obcích. Předpis sjednotil výpočet měsíčních odměn členů zastupitelstev nebo výpočet odchodného. Odstranil také nerovnoměrnost v odměňování, kdy měli starostové stejné peníze a k nim bonusy podle toho, jak velkou obec vedou. Vznikaly tak až desetitisícové rozdíly.

Svaz měst a obcí k návrhu namítá, že na zastupitele a především starosty jsou kladeny výrazně větší nároky, podle Sdružení místních samospráv by se měly odměny zastupitelů přibližovat mzdám v manažerských pozicích v soukromém sektoru. Sdružení také varuje před finančním dopadem především na menší obce s méně než 250 obyvateli, náklady by podle nich měly být kryty z rozpočtové rezervy státu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v listopadu kritizoval, že o odměnách v regionech rozhoduje vláda. Řekl, že by hospodaření samospráv od státu v tomto ohledu rád oddělil. Starostové podle něj mají problém s tím, že mají někdy nižší platy než jejich podřízení a zaměstnanci příspěvkových organizací. Předseda Svazu měst a obcí František Lukl uvedl, že řešením by mohla být automatická valorizace. Platy zastupitelů by mohly být vázané třeba na platy poslanců či senátorů.